La compañía asturiana TSK da el toque de campana este miércoles y se estrena en bolsa con un precio de 5,28 euros y un alza del 4,4% respecto al precio de 5,05 que se marcó en la colocación inicial de acciones. Además, alcanza una valoración de hasta 605 millones de euros.

La tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos debuta este miércoles en el Mercado Continuo en los parqués de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del sistema de interconexión bursátil y bajo la etiqueta «TSK».

Todo ello tras haber fijado el precio de su oferta pública de suscripción (OPS) en 5,05 euros por acción, en el tope del rango de precios que barajaba (de 4,45 euros a 5,05 euros por acción) y para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros y cerca de 34,2 millones de acciones.

Así, dicho importe supone una capitalización bursátil para la compañía de unos 583 millones de euros, mientras que se eleva hasta los 605 millones de euros aproximadamente en caso de ejercitarse de forma íntegra la opción de sobreadjudicación.

La compañía ha ejecutado una ampliación de capital de 149,99 millones de euros en el marco de su oferta pública inicial para su salida a Bolsa.

La operación se ha materializado mediante la emisión de 29.702.970 nuevas acciones, totalmente suscritas y desembolsadas, con un importe nominal conjunto de 594.059,40 euros y una prima de emisión de 149.405.939,10 euros.

Tras la emisión de las nuevas acciones, el capital social de TSK asciende a 2.306.059,40 euros, dividido en 115.302.970 acciones con un valor nominal de 0,02 euros cada una, todas ellas totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones de nueva emisión han sido dadas de alta en el registro de anotaciones en cuenta gestionado por Iberclear.

La operación incluye una opción de sobreadjudicación de hasta 4.455.445 acciones adicionales, equivalentes a unos 22,5 millones de euros, que podrá ser ejercitada por Banco Santander como agente de estabilización hasta el 12 de junio de 2026.

TSK arriesga con el precio

Los analistas la consideran una empresa interesante, ya que está alineada con la megatendencia de las energías renovables, un sector que se ve impulsado por la necesidad de fuentes de energía limpias para alimentar centros de datos de Inteligencia Artificial (IA), y el objetivo de los países europeos de limitar su dependencia energética ante los últimos shocks que estamos viviendo.

Además de la transición energética, el segmento de sistemas de transporte y almacenamiento de materiales tiene potencial, con un margen operativo superior.

Se puede beneficiar del repunte del precio de las materias primas, dado que esto suele provocar un incremento de la inversión minera.

La empresa saldrá a cotizar al precio máximo y la demanda institucional ha sido muy alta, lo que supone un espaldarazo importante para la compañía. Sin embargo, la valoración es exigente, con un múltiplo PER superior a 18 veces los beneficios de 2025.

Esto le hace muy sensible a las próximas presentaciones de resultados y el mercado será muy exigente.

Por tanto, si la compañía no cumple con las previsiones “podríamos ver un duro castigo en su cotización, tal y como pasó con Puig después de presentar sus primeras cifras como cotizada, donde decepcionó a los inversores”, añade Manuel Pinto, analista de mercados.

Creen que los minoristas deberían ser cautos. Es preferible esperar a la publicación de sus próximas cifras para confirmar la tendencia del negocio, en lugar de entrar en un valor con una valoración tan exigente que podría sufrir un duro castigo si no cumple con las previsiones, aunque como siempre decimos, depende del perfil de cada inversor.

Un caso de ‘exito’ a ojos de TSK

La compañía ya ha adelantado que destinará estos fondos a «reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico».

En concreto, planea apoyar la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluidas las regiones de Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías destacadas como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos.

El consejero delegado de TSK, Joaquín García Rico, se ha mostrado convencido de «el éxito de esta operación» y ha enfatizado que «se inicia una nueva etapa» en los 40 años de trayectoria de la firma.

«La gran demanda y confianza por parte de los inversores en nuestro proyecto es un reconocimiento a nuestro modelo de negocio y a la capacidad y dedicación de las más de 1.500 personas que conforman TSK», afirma.

TSK ya se ha asegurado el respaldo para el 40% de su oferta de salida a Bolsa, gracias a los compromisos de inversión de varios fondos institucionales y ‘family offices’ que actuarán como inversores ancla.

Banco Santander y CaixaBank actúan como ‘joint global coordinators’, mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets lo hacen como ‘joint bookrunners’. Asimismo, Banco Santander será banco agente y Banca March ejerce también como asesor financiero de la compañía.

Por su parte, Hogan Lovells International LLP actúa como asesor legal de la compañía y J&A Garrigues, como asesor legal de los ‘managers’.