«La reforma más ambiciosa de la principal norma que regula el trabajo autónomo desde su aprobación en el año 2007». Así define la organización de autónomos UPTA, adscrita a UGT, su propuesta de reforma la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), según ha informado la asociación en un comunicado.

La propuesta de UPTA es el resultado de un proceso de participación y escucha activa desarrollado durante los últimos meses, en el que han participado más de 150 asociaciones sectoriales e intersectoriales de todo el territorio nacional.

A través de reuniones, consultas y grupos de trabajo, UPTA ha recogido las principales preocupaciones, demandas y reivindicaciones que el colectivo viene trasladando desde hace años y que, en su opinión, «continúan sin encontrar una respuesta adecuada en el actual marco normativo».

La organización considera que la realidad del trabajo autónomo ha cambiado «radicalmente» en las últimas dos décadas y que España necesita una nueva regulación capaz de responder a los desafíos derivados de la digitalización, las nuevas formas de prestación de servicios, los cambios demográficos, la transformación económica y la necesidad de reforzar la protección social de millones de profesionales.

UPTA ha advertido a los poderes públicos y a los grupos políticos de que las reformas que afectan a más de tres millones de trabajadores autónomos deben ser impulsadas desde el diálogo con las organizaciones representativas del colectivo «y no responder a iniciativas partidistas» que «buscan proteger intereses económicos particulares».

«No se puede legislar sobre el trabajo autónomo sin escuchar a los autónomos. La ley que regula nuestro trabajo debe ser diseñada por quienes representan legítimamente al colectivo y conocen sus problemas, no por quienes utilizan a los autónomos como instrumento de confrontación política o para defender intereses económicos alejados de la economía real», ha asegurado la organización en un comunicado.

Entre las principales medidas incluidas en la propuesta de UPTA para la reforma del LETA figura el refuerzo de los mecanismos de control para acabar con el uso fraudulento de la figura del autónomo económicamente dependiente (TRADE); ampliar la protección social de los trabajadores por cuenta propia, y una reforma fiscal orientada a beneficiar a las rentas más bajas mediante una fiscalidad más equitativa y ajustada a los ingresos reales.

Asimismo, la organización plantea la incorporación de medidas específicas de prevención de riesgos laborales para garantizar la seguridad y salud en el trabajo autónomo; la puesta en marcha de incentivos para el relevo generacional en los negocios autónomos; la eliminación de barreras administrativas para los extranjeros que quieran emprender; el refuerzo del trabajo autónomo en el ámbito rural para combatir la despoblación, y el reconocimiento de los nuevos autónomos digitales, adaptando el marco legal a las nuevas formas de trabajo ‘online’ y a la economía de plataformas.

Otras medidas propuestas por UPTA en el marco de esta reforma pasan por facilitar el acceso anticipado a la jubilación para profesiones especialmente penosas o de elevada exigencia física o psicológica; dar acceso a los autónomos al subsidio para mayores de 52 años en condiciones equiparables al resto de trabajadores; reforzar los mecanismos de segunda oportunidad; revisar el actual modelo de tarifa plana para el inicio de actividad, vinculándolo a criterios mínimos de viabilidad empresarial; y culminar de manera definitiva el sistema de cotización por ingresos reales.

«Es el momento de los autónomos. Llevamos demasiado tiempo viendo cómo otros hablan en nuestro nombre y toman decisiones sobre nuestro futuro sin contar con quienes vivimos cada día la realidad del trabajo por cuenta propia. Ha llegado el momento de que los autónomos sean protagonistas de los cambios que necesita este país», ha subrayado el presidente de UPTA, Eduardo Abad en un comunicado.