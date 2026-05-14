La organización de autónomos UPTA, adscrita a UGT, ha alertado de la baja supervivencia de los autónomos en tarifa plana y reclama una reforma urgente del sistema de incentivos al autoempleo. El análisis realizado por la organización que preside Eduardo Abad estima que uno de cada dos autónomos cierra su negocio antes del tercer año de vida, y principalmente cuando finaliza el periodo de vigencia de la tarifa plana.

«Las estimaciones de la organización sitúan que cerca de la mitad de las nuevas actividades por cuenta propia desaparece antes de cumplir los tres primeros años de vida. El mayor número de cierres se produce precisamente cuando finaliza la reducción de cuotas y los autónomos deben afrontar el coste real de cotización junto al resto de obligaciones fiscales, financieras y comerciales derivadas de la actividad», señala UPTA en una nota.

Actualmente, España supera los 3,4 millones de trabajadores autónomos afiliados al RETA y 434.477 están actualmente acogidos al sistema de tarifa plana en abril de 2026. Los beneficiarios de esta medida cotizan por la base mínima correspondiente al tramo 1 de la tabla general, fijada en 950,98 euros mensuales. Aplicando el tipo de cotización vigente este año, del 30,60%, la cuota ordinaria asciende a aproximadamente 291 euros al mes, lo que supone cerca de 3.492 euros anuales por trabajador autónomo.

«Tomando como referencia los 434.477 beneficiarios activos, el volumen de cotizaciones ordinarias afectadas por la tarifa plana rondaría los 1.517 millones de euros anuales. No obstante, el coste neto real de la bonificación para la Seguridad Social sería inferior, al descontarse la cuota reducida que sí abonan los autónomos beneficiarios», explica UPTA.

«A este importante esfuerzo presupuestario se suma además el realizado por numerosas comunidades autónomas a través de los programas de “cuota cero”, implantados en distintos territorios y que permiten incluso devolver íntegramente las cotizaciones abonadas durante el primer o segundo año de actividad. Sin embargo, pese a la elevada inversión pública, el análisis realizado por UPTA concluye que el modelo actual favorece el acceso rápido al autoempleo, pero no garantiza la viabilidad real de muchos negocios», denuncia.

La organización de autónomos señala que «uno de los principales problemas es que no todas las personas que acceden al autoempleo cuentan con la preparación necesaria para sostener un proyecto empresarial viable en el tiempo».

UPTA advierte además de que la tarifa plana, tal y como está diseñada actualmente, puede convertirse en muchos casos en una auténtica trampa para miles de personas que inician una actividad sin la preparación suficiente ni un proyecto económicamente sostenible. Esta situación termina generando endeudamiento con las administraciones públicas, deudas con proveedores, impagos fiscales y de cotizaciones, cierres prematuros de negocios y un importante impacto personal derivado del fracaso empresarial.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, señala que «la tarifa plana no puede seguir siendo únicamente un incentivo estadístico para incrementar altas en el RETA. Debe convertirse en una herramienta real de consolidación de negocios y generación de empleo estable».

UPTA insiste en la necesidad de abrir un debate profundo sobre la eficacia real de estas ayudas públicas y evaluar la permanencia y consolidación de los negocios creados. «Esta propuesta no significa acabar con la tarifa plana ni con los incentivos al autoempleo. Lo que queremos es mejorar el sistema, conseguir una mayor eficiencia y eficacia de los recursos públicos, reforzar los programas de apoyo a la continuidad de los negocios y minimizar los riesgos de fracaso en el emprendimiento», concluye Abad.