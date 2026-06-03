Idealista ha anunciado la incorporación de la búsqueda de alquiler vacacional dentro de su plataforma gracias a la integración del contenido de Rentalia en España, según un comunicado de este miércoles.

Así, los usuarios podrán elegir la zona de España y de Portugal en la que quieran realizar su escapada, el número de personas que viajarán, así como indicar las fechas de sus vacaciones para que solo aparezcan alojamientos disponibles en ese periodo.

Una vez se hayan decidido, contactarán directamente con los anunciantes de las viviendas turísticas y realizar una reserva online.

Entre las características, también podrán filtrar para que, por ejemplo, solo aparezcan viviendas con piscina, que admitan mascotas, que cuenten con aire acondicionado o que se sitúen en la primera línea de playa.

Desde Idealista ha asegurado que la gestión del anuncio y de las solicitudes de los huéspedes seguirá realizándose a través de Rentalia. Sobre los anunciantes, tanto particulares como agencias, los que tengan publicadas sus viviendas turísticas en Rentalia podrán verlas anunciadas en los listados de Idealista automáticamente.

Por último, aquellos que todavía no tengan sus propiedades en Rentalia podrán darse de alta en la plataforma vacacional, configurar la información de calendarios y precios con un modelo específico para este tipo de alquileres y, después de cumplir ciertos criterios de calidad, ver sus anuncios en la propia plataforma y en idealista.