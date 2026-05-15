El banco ING ha incrementado su participación en Indra, pasando de tener el 5,179% de la propiedad al 5,315% del capital social, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta forma, la entidad financiera ha alcanzado los 464 millones de euros si se suma el valor de todas sus acciones.

Así, los derechos de voto atribuidos a las acciones han aumentado hasta el 0,149% desde el 0,13% anterior tras una operación fechada a este 15 de mayo. Por otro lado, los derechos de voto a través de instrumentos financieros han mantenido el mismo porcentaje.

De esta forma, la participación de ING equivale a 9,35 millones de derechos de voto. A los precios a los que cotiza actualmente la compañía, de unos 49,55 euros en torno a las 15.33 horas de este viernes, la participación está valorada en 464 millones de euros.

ING compra más acciones de Indra

ING está comprando más acciones de Indra en un momento claramente alcista para esta compañía. Los títulos de la empresa del sector de la Defensa acumulan un alza del 2,5% desde el comienzo del año y del 68% en términos interanuales.

Fachada del banco ING. (Foto: Europa Press).

Este movimiento se produce apenas una semana después de la venta del 14,3% de Indra por parte de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una operación que se completó por cerca de 1.339 millones de euros, a 53 euros por título, y tras la salida de Javier Escribano al frente de la compañía, que ahora está liderada por Ángel Simón.

Además, tal y como ha informado este periódico, el presidente del fondo Amber Capital y del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian, también se encuentra entre los que refuerzan su posición en la compañía del Ibex 35.

El fondo que preside Oughourlian consiguió un puesto en el consejo después de comprar hasta el 7,3% del capital de Prisa. Otros accionistas, como SAPA, presidido por Jokin Aperribay, mantienen también un consejero con una participación similar a la de Amber en el capital.