Joseph Oughourlian, presidente del fondo Amber Capital y del Grupo Prisa, donde es primer accionista con el 29,7% del capital, ha vuelto a reforzarse en el capital de Indra después de reducir su participación del 7,3% al 5,3%. Ahora, de acuerdo con las fuentes consultadas, Amber Capital ha vuelto a reforzarse en Indra y Oughourlian busca defender su puesto en el consejo de la compañía de Defensa, que ocupa su abogado de confianza, Pablo Jiménez de Parga.

El fondo que preside Oughourlian consiguió un puesto en el consejo después de comprar hasta el 7,3% del capital de Prisa. Otros accionistas, como SAPA, presidido por Jokin Aperribay, mantienen también un consejero con una participación similar a la de Amber en el capital. EM&E, la empresa de Defensa familiar de Ángel Escribano, ex presidente de Indra hasta que Moncloa forzó su cese, tiene algo más de un 14% y tiene también un consejero, aunque tiene derecho a otro tras la salida del que fuera presidente. La SEPI tiene tres asientos en el consejo, con el 28% del capital.

Al reducir su participación al 5,3%, existía la opción de que el nuevo presidente, Ángel Simón, apoyado por Moncloa, decidiera remodelar el consejo y quitarle el asiento a Amber, que fue uno de los mayores apoyos del presidente fulminado por el Gobierno, Escribano.

Ahora, Amber Capital ha vuelto a subir su participación en Indra y defiende mantener su asiento en el consejo, explican fuentes del sector. El fondo de Oughourlian vendió un 2% aprovechando las subidas en Bolsa de Indra por la avalancha de inversiones del Gobierno en Defensa, que dio a la compañía muchos contratos. Se quedó en el 5,3%.

Con esta nueva compra de acciones, Amber Capital espera poder mantener su puesto en el consejo. Fuentes del sector explican que la relación entre Oughourlian y Simón no es mala, y que ya tuvieron relación en el pasado durante la etapa de Simón en la órbita de Caixabank y Criteria, con Isidro Fainé.

Además, en el consejo de Indra del miércoles santo en el que Escribano decidió dimitir, inmediatamente se eligió a Simón nuevo presidente y el consejero de Amber votó a favor -además del propio Javier Escribano, hermano de Ángel y consejero por EM&M-.

La buena relación con Simón es básica, aunque Oughourlian está enfrentado con Moncloa por su papel en la presidencia de Prisa -El País, Cadena Ser…-, puesto que aunque fue nombrado presidente no ejecutivo en el consejo del 1 de abril ahora ha reforzado su poder y ha sido nombrado presidente de las comisiones ejecutiva y de estrategia. En la práctica, será quien mande. «Quien conoce a Simón sabe que no va a estar de presidente florero», dicen fuentes del sector.

Tras asegurarse el mando de la empresa, ahora Simón tendrá que decidir si hace cambios en el consejo de cara a la Junta de Accionistas de junio y en la segunda línea de altos cargos de la empresa. A partir de ahí, la gran cuestión es qué pasará con la fusión con EM&M, que fue el origen de la salida de Escribano de la presidencia de Indra.

Algunas fuentes señalan que esa operación se podría llevar a cabo ya que es buena para las dos empresas y para el país, y que Ángel Escribano podría volver como consejero delegado si la operación se hace.