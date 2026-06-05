IKEA tiene la mesa que necesitas si vives en un piso pequeño: se pliega, dura años y ahora cuesta 35 €

Hay muchas formas de aprovechar el espacio, sobre todo si tienes un piso pequeño. ¿Estás buscando una mesa que no te quite mucho? Pues echa un vistazo a la Mesa plegable Norberg de IKEA. Mide 74 x 60 centímetros, puede funcionar como mesa de comedor o barra de bar y, además, se puede plegar y convertirse en una balda donde poner tus cosas. ¡Y por 35 €!

Es una pieza de mobiliario muy versátil que puedes colocar en cualquier parte de casa, incluso en un dormitorio para tus hijos. Lo cierto es que su único límite está en lo que quieras hacer con ella.

¿Por qué te la recomendamos?

Se pliega completamente y deja la pared libre cuando no la usas, pero también sirve como balda en esa forma.

Su tablero está recubierto de melamina, que resiste golpes, humedad y manchas sin problemas.

Sirve como mes de comedor a 74 cm de alto y como barra de bar a 95-106 cm de alto.

Da para dos personas de forma que queden bastante cómodas.

Mesa plegable Norberg

Lo que más nos gusta de la Mesa plegable Norberg es que está muy bien pensada. Y es que no es solo una mesa, también es una pequeña estantería cuando se pliega. Te ahorra espacio y además la puedes reaprovechar para no renunciar a un solo centímetro de la estancia donde la colocas. Puedes sentarte en ella a comer con otra persona, aprovechando sus 74 x 60 cm, y después plegarla y dejar una planta, tus llaves, cartas o lo que necesites tener a mano. Además, está hecha de materiales muy resistentes y fáciles de mantener, y se puede instalar a dos alturas por si la prefieres estilo mesa de comedor o barra de bar. Es muy, pero que muy aprovechable.

Y por eso mismo la puedes tener en tu cocina, en el salón, en el recibidor o en cualquier parte de casa. Si quieres aprovechar cualquier espacio con un mueble de este tipo, es la mejor opción.

¿Qué opiniones hay de esta mesa?

La mayoría de usuarios están contentos con esa mesa plegable de IKEA porque, al plegarse, ocupa muy poco espacio y, al desplegarse, resulta bastsante cómoda. Aquí puedes leer algunas reseñas que hemos recopilado:

«La he puesto en la cocina. Ocupa poco espacio plegada. Cuando es necesario se abre y queda perfecta.»

«Simplemente genial, cómodo, amplio y muy funcional, lo recomiendo al 100.»

«Es una solución bastante curiosa para habitaciones con poco espacio,es buena idea que se pueda recoger o desplegar.»

Envío a domicilio gratis, opción de recogida en tienda o en puntos especializados, financiación en varias mensualidades… IKEA da facilidades para que te animes a dar el paso.

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