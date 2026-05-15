Vieron una lata en el campo y la cogieron para tirarla a la basura pero encontraron un tesoro de 598 monedas con un valor superior a 300.000 euros

Dos excursionistas se encontraron el pasado mes de febrero en un bosque de la República Checa un tesoro de 300.000 euros dentro de una lata. Estas dos personas hallaron 600 monedas dentro de este trozo de hojalata abandonado y los arqueólogos ya han desvelado la realidad de este descubrimiento histórico: el tesoro incluye cuatro kilos de monedas de oro que tienen un valor superior a 7,5 millones de coronas checas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tesoro de 300.000 euros que se ha encontrado en una lata.

A veces la vida te pone en situaciones que nunca hubieras imaginado. Muchos dicen que la suerte hay que buscarla, pero algunas personas nacen con estrella. Si no, que se lo digan a dos excursionistas que han hallado un valioso tesoro dentro de una lata en un bosque de la República Checa. Según han confirmado los expertos en arqueología, lo que parecían unas monedas sin valor ahora han sido valoradas en casi 8 millones de coronas checas, lo que al cambio son 300.000 euros. Por ello, esta noticia ha dado la vuelta al mundo.

Un tesoro de 300.000 euros en una lata

Este descubrimiento histórico tuvo lugar a principios del mes de febrero en un bosque situado cerca de la ciudad de Trutnov, concretamente a los pies de las montañas de Krkonoše. En un campo y debajo de un buen número de árboles, estos dos excursionistas se toparon con una vieja lata de hojalata que dentro contenía 600 monedas envueltas en una tela negra. Al lado de esta lata, también se encontró una caja metálica de hierro que contenía diez pulseras, una cadena, un monedero y un peine de oro.

Radio Praga Internacional es el medio de comunicación que ha recogido todos los detalles del descubrimiento de este tesoro que está fechado en 1921, que es la fecha más reciente que aparece en las 11 pilas de monedas de oro que se encontraron. Este medio también ha recogido las declaraciones de Miroslav Novák, arqueólogo del Museo de Bohemia Oriental que fue uno de los encargados de poner valor a este hallazgo: más de 7,5 millones de coronas checas o, lo que es lo mismo, sobre 300.000 euros.

«La lista de posibles razones por las que probablemente fue enterrado es bastante clara. Fue el comienzo de la guerra, la deportación de las poblaciones checa y judía, y luego la deportación de los alemanes después de la guerra, así que hay varias posibilidades. También hubo una reforma monetaria, que podría haber sido otra razón», confirma este experto del departamento arqueológico de la República Checa, que también desveló que este tesoro habría sido enterrado por una persona que no dejó ningún tipo de rastro.

Vojtěch Brádle, numismático del museo, ha sido el encargado de poner en valor este tesoro. «Claramente no se trataba del valor nominal de las monedas, si valían 5, 10 o 100 coronas. No se trataba de lo que se podía comprar con ellas; eso no importaba. Se ocultó deliberadamente porque se trataba de metal precioso», dijo sobre los casi cuatro kilos de monedas de oro que se encontraron estos dos excursionistas y que procedían de países como Francia, Turquía, Bélgica, Italia o Rusia.

«En algún momento posterior a 1921, debieron ser reacuñadas en casas de moneda locales, y solo más tarde, en circunstancias desconocidas, llegaron desde la antigua Yugoslavia a nuestro país. Lo que sí es seguro es que en 1921, al menos una parte de estas monedas no podía estar en nuestro territorio. Debían de estar todavía en los Balcanes en aquel entonces», valoró este experto en numismática.