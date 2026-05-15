José Saramago, Premio Nobel de Literatura: «He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro»

José Saramago (Azinhaga, 16 de noviembre de 1922-Tías, 18 de junio de 2010) es quizá el escritor más importante de la historia de Portugal y uno de los más trascendentes de todos los tiempos. En 1998 ganó el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer autor portugués en recibir esta gran distinción años después de haber publicado las obras más importantes de su trayectoria. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra de José Saramago y sus mejores frases.

José Saramago nació el 16 de noviembre de 1924 en un caserío a 120 kilómetros de Lisboa y se formó en el seno de una familia de campesinos. Por ello, en sus primeros años tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar mientras se instruía con libros en la biblioteca. Por ello, a los 23 años ya había publicado su primer libro: ‘Terra de pecado’. Este primer libro no tuvo éxito y el segundo, ‘Claraboya’, no lo llegó a escribir. De hecho, se publicó en 2012, dos años después de su muerte.

«Sencillamente no tenía algo que decir y cuando no se tiene algo que decir, lo mejor es callar», dijo sobre los años en los que dejó la escritura para trabajar en una compañía de seguros y posteriormente volver a escribir como periodista. Ahí escribió su primera gran novela, ‘Levantado do chäo’, y en 1991 publicó el libro que le hizo saltar a la fama: ‘El Evangelio según Jesucristo’. En la década de los 90 llegarían sus dos grandes obras que le valieron para ganar el Premio Nobel de Literatura en 1998, que fueron ‘Ensayo sobre la ceguera’ y ‘Todos los nombres’. Su última obra fue ‘Alabardas’, en la que trabajaba antes de morir y de la que sólo se publicaron tres capítulos.

Las mejores frases de José Saramago

«He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro». Esa es la frase de José Saramago que se ha convertido en tendencia en los últimos días y que resume de buena manera la forma de vivir de uno de los escritores y pensadores más importantes de todos los tiempos. Estas son las frases más importantes que nos ha dejado a lo largo de su vida y obra.