Zara se ha convertido en la marca de moda más valiosa del mundo tras superar a la firma Nike. Zara ha logrado este hito gracias a un crecimiento del 18%, ya que en la actualidad supera los 44.000 millones de dólares, es decir, unos 40.920 millones de euros. Así, la firma española se ha convertido en un claro ejemplo de la importancia de construir relevancia a través de experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA.

En el caso del resto de marcas de moda y del sector del lujo, las únicas marcas europeas que han caído este año son las marcas de lujo Louis Vuitton y Chanel. Como resultado, Hermès se sitúa primera de la categoría lujo con un crecimiento del 3%, fruto de su compromiso por comprender distintos perfiles de consumidor, como lo demuestra la incorporación de la diseñadora Grace Wales Bonner, según se revela del informe Kantar BrandZ.

Además, este año el liderazgo del Top 100 cambia y Google vuelve al número uno por primera vez desde 2018 gracias a un crecimiento del 57%, poniendo fin a los cuatro años consecutivos de Apple en primera posición. El ascenso de Google se ha construido en torno a la integración de Gemini en todos los productos existentes, la introducción de funciones de agente en el buscador y la inversión continua en centros de datos.

En este contexto, ya son cuatro las marcas que superan el billón de dólares, y a Apple (nº 2: 1.380.294 millones de dólares) se unen Google (nº 1: 1.484.895 millones de dólares), Microsoft (nº 3: 1.111.788 millones de dólares) y Amazon (nº 4: 1.022.820 millones de dólares).

Además, Claude es una de las incorporaciones destacadas del ranking este año y debuta en el Top 100 global en el puesto 27, con un valor de marca de 96.577 millones de dólares. Por su parte, ChatGPT registró el mayor aumento anual de valor de marca, con una subida del 285%. La única marca en la historia que ha registrado un incremento mayor en el Top 100 ha sido Blackberry, que subió un 390% en 2008.

La aceleración de la IA ha provocado uno de los cambios más significativos en el valor de marca del ranking Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, elevando el umbral de entrada a su nivel más alto. Así, en 2026, el valor conjunto de las 100 marcas más valiosas del mundo ha alcanzado la cifra récord de 13,1 billones de dólares, un 22% más que el año pasado.

Las firmas europeas aumentaron su valor de marca

En concreto, las firmas europeas aumentaron su valor de marca en torno al 14% en el ranking Global Top 100 de Kantar BrandZ, un crecimiento menor que el de las marcas norteamericanas.

Si bien suele considerarse que Europa está por detrás del sector tecnológico estadounidense, este año las tres marcas europeas tecnológicas presentes en el Top 100, SAP (+6%), Siemens (+68%) y Booking.com (+33%), registran un mayor crecimiento medio que las marcas tecnológicas de Norteamérica (26%) y Asia (20%).

Las marcas chinas siguen influyendo en Occidente

Un tema central del informe Kantar BrandZ de este año es el aumento continuado de las marcas asiáticas a nivel mundial, ya que 23 de las marcas del ranking son originarias de esta región. Esto subraya su creciente importancia en la economía global y su expansión en los mercados internacionales.

Entre las empresas con mayor rendimiento y que han incrementado este año el valor de su marca se encuentran el Banco Agrícola de China (+54%), Alibaba (+51%), el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) (+49%), Xiaomi (+48%), Tencent (+45%) y Ping An (+41%). Tencent regresa al Top 10 por primera vez desde 2023, entrando en posición número 8 con un valor de marca de 251.551 millones de dólares.