Muchos conductores en Madrid miran ya el precio de la gasolina antes de empezar el fin de semana, sobre todo quienes tienen previsto hacer por ejemplo una escapada, teniendo en cuenta además que hoy es festivo por San Isidro. Y es que aunque a veces la diferencia por litro parezca pequeña, cuando toca llenar el depósito completo sí termina notándose, especialmente ahora que los carburantes se siguen moviendo en torno a precios que son elevados con respecto a comienzos de año debido entre otros factores, a la Guerra de Irán. Debemos entonces estar atentos y tomar nota porque este es el precio de la gasolina hoy 15 de mayo, con las gasolineras dónde es más barato repostar este viernes festivo en la capital.

En Madrid las diferencias entre unas zonas y otras siguen siendo importantes, incluso entre estaciones relativamente cercanas. Por ello, y para comprobar dónde está más barato el combustible, tomamos los datos que llegan desde el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, dado que esta es la plataforma que permite consultar precios actualizados prácticamente en tiempo real y comparar estaciones de servicio según el municipio, el tipo de carburante o la ubicación concreta. Conozcamos entonces qué precios tienen Madrid para la gasolina a primera hora de hoy viernes.

Precio de la gasolina hoy 15 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estos son los precios de la gasolina hoy en Madrid día de San Isidro, para las gasolineras además que tienen precios más económicos.

Gasolina 95

Plenergy , Meco, Camino del Olivo, 1: 1.365 €/l

, Meco, Camino del Olivo, 1: 1.365 €/l Gasexpress , Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km. 3: 1.369 €/l

, Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km. 3: 1.369 €/l Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500: 1.369 €/l

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500: 1.369 €/l Petroprix , Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155: 1.369 €/l

, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155: 1.369 €/l Supeco , Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa, s/n: 1.369 €/l

, Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa, s/n: 1.369 €/l Lavaplus , Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3: 1.369 €/l

, Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3: 1.369 €/l Ballenoil , Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km. 5: 1.379 €/l

, Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km. 5: 1.379 €/l Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2: 1.379 €/l

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2: 1.379 €/l Gasolinera Torrejón , Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108: 1.389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108: 1.389 €/l Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34: 1.389 €/l

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34: 1.389 €/l Alcampo , Madrid, Calle José Paulete: 1.389 €/l

, Madrid, Calle José Paulete: 1.389 €/l Petroprix , Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, 2: 1.389 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, 2: 1.389 €/l Plenergy , Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60: 1.389 €/l

, Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60: 1.389 €/l Gasexpress , Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50: 1.389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50: 1.389 €/l Plenergy , Madrid, Calle Pirotecnia, 2: 1.389 €/l

, Madrid, Calle Pirotecnia, 2: 1.389 €/l Plenergy , Torrejón de Ardoz, Avenida Premios Nobel, 1: 1.389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida Premios Nobel, 1: 1.389 €/l Plenergy , Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 1: 1.389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 1: 1.389 €/l Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla La, 36: 1.389 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla La, 36: 1.389 €/l Petroprix , Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 287: 1.389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 287: 1.389 €/l Plenergy , Madrid, Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km. 20: 1.389 €/l

, Madrid, Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km. 20: 1.389 €/l Plenergy , Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 249: 1.389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 249: 1.389 €/l Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125: 1.389 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125: 1.389 €/l Petroprix , Madrid, Calle Herce, 41: 1.389 €/l

, Madrid, Calle Herce, 41: 1.389 €/l Plenergy , Torrejón de Ardoz, Calle Trópico, s/n: 1.389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Calle Trópico, s/n: 1.389 €/l Novel Oil System, Madrid, Calle Pirotecnia, 83: 1.389 €/l

Gasolina 98

Alcampo , Madrid, Calle José Paulete: 1.459 €/l

, Madrid, Calle José Paulete: 1.459 €/l Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500: 1.469 €/l

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500: 1.469 €/l Alcampo , Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1.529 €/l

, Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1.529 €/l Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34: 1.535 €/l

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34: 1.535 €/l Shell , Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n: 1.539 €/l

, Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n: 1.539 €/l Confor Auto , Alcobendas, Avenida de la Industria, 45: 1.559 €/l

, Alcobendas, Avenida de la Industria, 45: 1.559 €/l Cepsa Mayorazgo 365 , Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2: 1.569 €/l

, Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2: 1.569 €/l Shell , Ciempozuelos, Carretera M-414 km. 42,100: 1.579 €/l

, Ciempozuelos, Carretera M-414 km. 42,100: 1.579 €/l BP Dualez 365 , El Álamo, Carretera M-404 km. 4,950: 1.589 €/l

, El Álamo, Carretera M-404 km. 4,950: 1.589 €/l Cepsa La Gavia 365 , Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60: 1.589 €/l

, Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60: 1.589 €/l Galp , Majadahonda, Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero: 1.599 €/l

, Majadahonda, Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero: 1.599 €/l BP San Peter 365 , Madrid, Cr A-3 km. 11,200: 1.599 €/l

, Madrid, Cr A-3 km. 11,200: 1.599 €/l Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca: 1.599 €/l

, Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca: 1.599 €/l Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1.599 €/l

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1.599 €/l E.Leclerc , Aranjuez, Paseo del Deleite, 13: 1.599 €/l

, Aranjuez, Paseo del Deleite, 13: 1.599 €/l Confort Auto , La Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9: 1.599 €/l

, La Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9: 1.599 €/l BP Guadalcanal 365 , Madrid, Calle Guadalcanal, 39: 1.599 €/l

, Madrid, Calle Guadalcanal, 39: 1.599 €/l Galp , Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n: 1.604 €/l

, Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n: 1.604 €/l Shell , Madrid, Carrera Valencia km. 14,800: 1.619 €/l

, Madrid, Carrera Valencia km. 14,800: 1.619 €/l Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 , Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km. 248: 1.619 €/l

, Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km. 248: 1.619 €/l Shell Ricardo Tormo 365 , Butarque, Calle Marc Gené, 28: 1.619 €/l

, Butarque, Calle Marc Gené, 28: 1.619 €/l BP Río Corvo 365 , Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km. 26: 1.629 €/l

, Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km. 26: 1.629 €/l Shell , Alcorcón, Calle Polvoranca, 158: 1.629 €/l

, Alcorcón, Calle Polvoranca, 158: 1.629 €/l Petrokal , Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17: 1.629 €/l

, Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17: 1.629 €/l Shell Atalayuela 365, Madrid, Calle Guadalcanal, 36: 1.629 €/l

Diésel

Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca: 1.529 €/l

, Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca: 1.529 €/l Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1.529 €/l

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1.529 €/l Beroil , Móstoles, Calle Simón Hernández, 73: 1.529 €/l

, Móstoles, Calle Simón Hernández, 73: 1.529 €/l Lavaplus , Alcorcón, Avenida de Europa, 15: 1.529 €/l

, Alcorcón, Avenida de Europa, 15: 1.529 €/l Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34: 1.549 €/l

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34: 1.549 €/l Petrol Móstoles , Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6: 1.549 €/l

, Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6: 1.549 €/l Plenergy , Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2: 1.549 €/l

, Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2: 1.549 €/l Alcampo , Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1.559 €/l

, Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1.559 €/l Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500: 1.569 €/l

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500: 1.569 €/l Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2: 1.569 €/l

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2: 1.569 €/l Ballenoil , Leganés, Calle Rey Pastor, 16: 1.579 €/l

, Leganés, Calle Rey Pastor, 16: 1.579 €/l Petroprix , Leganés, Calle Ricardo Tormo, 6: 1.579 €/l

, Leganés, Calle Ricardo Tormo, 6: 1.579 €/l Plenergy , Leganés, Calle Rey Pastor, 3: 1.579 €/l

, Leganés, Calle Rey Pastor, 3: 1.579 €/l Ballenoil , Butarque, Calle Ángel Nieto, 2: 1.579 €/l

, Butarque, Calle Ángel Nieto, 2: 1.579 €/l Family Energy , Leganés, Calle Isaac Peral, 12: 1.579 €/l

, Leganés, Calle Isaac Peral, 12: 1.579 €/l Plenergy , Leganés, Calle Eduardo Torroja, 29: 1.579 €/l

, Leganés, Calle Eduardo Torroja, 29: 1.579 €/l Ballenoil , Getafe, Carretera Madrid-Toledo km. 12: 1.589 €/l

, Getafe, Carretera Madrid-Toledo km. 12: 1.589 €/l Ballenoil , Collado Villalba, Calle Escofina, 3: 1.589 €/l

, Collado Villalba, Calle Escofina, 3: 1.589 €/l Ballenoil , Collado Villalba, Calle Azuela, 73: 1.589 €/l

, Collado Villalba, Calle Azuela, 73: 1.589 €/l Plenergy , El Escorial, Calle Estación, 40: 1.589 €/l

, El Escorial, Calle Estación, 40: 1.589 €/l Ballenoil , Getafe, Calle Isas Cíes, 1: 1.589 €/l

, Getafe, Calle Isas Cíes, 1: 1.589 €/l Galp , Alcalá de Henares, Calle Villamalea, 2: 1.599 €/l

, Alcalá de Henares, Calle Villamalea, 2: 1.599 €/l Ballenoil , Alcalá de Henares, Carretera M-300 km. 26,9: 1.599 €/l

, Alcalá de Henares, Carretera M-300 km. 26,9: 1.599 €/l Ballenoil , Madrid, Ronda Segovia, 37: 1.599 €/l

, Madrid, Ronda Segovia, 37: 1.599 €/l Ballenoil, Madrid, Carretera M-607 km. 13: 1.599 €/l

Dónde encontrar las gasolineras más baratas con Geoportal

Como acabamos de ver con las listas de gasolineras más baratas, el Geoportal de Gasolineras se ha convertido en una herramienta bastante utilizada por quienes quieren comprobar rápidamente dónde sale más barato repostar. La página muestra listados como los que te acabamos de ofrecer, pero si entras en la herramienta verás como también aparece un mapa interactivo con miles de estaciones de servicio y permite ver los precios actualizados de gasolina y diésel en distintos puntos de Madrid y del resto de España. La herramienta también deja filtrar resultados según el tipo de carburante y ordenar las gasolineras por precio para localizar directamente las más económicas. Además, cada estación incluye información útil como la dirección, el horario de apertura o la marca comercial.