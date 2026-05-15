Fue la moda en todas las casas entre 1950 y 1960 y vuelve para quedarse: es más cómodo, limpio y llega para jubilar a la tarima

El suelo de mosaico ha vuelto a ser tendencia en 2026. Este material, que se utilizaba en casas de toda España en los años 50 y 60, se ha vuelto a poner de moda en los primeros meses de este año. Ahora, los suelos con dibujos, los mosaicos y las baldosas han regresado para darle personalidad a todas las instancias de tu vivienda. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los famosos suelos de mosaico que vuelven a estar de moda en las casas de España.

El pasado siempre vuelve y los suelos de mosaico también. Las nuevas tendencias en 2026 dicen que este elemento, que se popularizó a mitad del siglo XX en los hogares españoles, está volviendo a ser usado por diseñadores en la creación de nuevos espacios en nuestro país. El mosaico de toda la vida, que es una mezcla de mármol con piedra y vidrio o cuarzo sobre una base de cemento, ha vuelto para dotar de personalidad a las casas de España.

Y es que este material ha sido un clásico histórico de nuestro país. Quién no ha estado en casas de sus abuelos o de familiares y ha encontrado el clásico suelo de mosaico en la cocina, baños u otras estancias de una vivienda. Ahora, las voces expertas en la materia dicen que las tendencias de este 2026 pasan por añadir este material en algunas instancias. Después de la tarima, el mármol o el parque, llega el mosaico para quedarse en las casas de España.

Los suelos de moda en las casas de España

Los mosaicos reinaron en las casas de España hasta la década de los 70, cuando en las nuevas construcciones comenzaron a verse como antiguos. A partir de estos años, ganaron protagonismo los azulejos, el mármol, el parqué o la tarima para darle un toque más elegante y sofisticado a las casas. Ahora, casi medio siglo después, la tendencia actual nos dice que el mosaico y su mezcla de mármol y piedra con cemento ha vuelto para quedarse.

«Si pensabas que la decoración con mosaico era cosa del pasado, te sorprenderá saber que es una tendencia al alza esta temporada que brilla en los ambientes más modernos y en todos los rincones de la casa», dicen desde la página web de Peña Azulejos, una empresa que se dedica a darle sentido a los mosaicos para que lo antiguo parezca nuevo y además sorprenda.

Los expertos de esta empresa destacan que el mosaico de vidrio «es un elemento decorativo muy potente que ayuda a crear espacios únicos gracias a su exclusivo diseño y textura». Esto se puede utilizar en la cocina e incluso en la terraza, creando un espacio único a la última moda. También destacan que las tendencias en los baños están en el «revestimiento de mosaico», que ya no es solo cosa de la ducha, y también anima a los usuarios a jugar con las alfombras combinando ciertos mosaicos.

Desde Laguardia & Moreira, también señalan que el mosaico en tendencia es aquel «cuyas teselas cuentan con volumen y simulan composiciones geométricas con acabados artesanales». «Colocadas de manera uniforme y en tonos sutiles, resultan cálidas y envolventes, sobre todo si recurrimos a materiales como la cerámica, la madera o la piedra natural», escriben en su página web.

Ya sea en el baño, cocina, balcón o en el salón, lo cierto es que los años 50 han vuelto a las casas españolas con la recreación de los mosaicos. El pasado siempre vuelve y en decoración con este material también.