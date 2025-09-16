Los arqueólogos no dan crédito: encuentran unas chanclas de playa en un mosaico romano de hace 1.600 años

Los arqueólogos e historiadores sabían que en la Antigua Roma tenían auténtica pasión por las termas, y en España tenemos varios ejemplos. Sin embargo, no esperaban encontrar en un yacimiento unas chanclas de playa que parecen recién sacadas del siglo XXI.

Y es que en pleno corazón de Sicilia, en la Villa Romana del Casale, Patrimonio Mundial de la UNESCO, los investigadores han encontrado la representación de unas chanclas que parecen idénticas a las playeras actuales.

Lo más sorprendente es que han datado el descubrimiento en el siglo IV d. C., por lo que tiene más de 1.600 años. El hallazgo forma parte de la cuarta edición de la Summer School Internacional ArchLabs, coordinada por la Universidad de Bolonia, el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia y el propio parque arqueológico. Los responsables han mostrado el tesoro en un comunicado oficial.

Los arqueólogos encuentran unas chanclas playeras en una terma romana

El hallazgo ocurrió en el frigidarium, la sala destinada a los baños fríos dentro del complejo termal de la villa. Entre teselas meticulosamente ensambladas, se pueden observar unas sandalias en tonos azules y ocres.

Son de hace 1.600 años, pero por su forma, hilo para el dedo y representación visual, bien podrían ser un cartel sacado de una piscina pública en pleno 2025.

Su objetivo era representar la sofisticación y el mundo termal, pero no se trata de un hallazgo único en el mundo. En otros yacimientos de Chipre, Jordania, España o Asia Menor se han topado con motivos similares.

El hallazgo se completó con una inscripción musiva y varias columnas con sus capiteles, piezas que confirman el altísimo nivel artístico y arquitectónico de la villa, convertida en un auténtico centro de representación aristocrática.

Los responsables del hallazgo arqueológico de unas chanclas en Sicilia

El descubrimiento forma parte del programa ArchLabs, que este verano reunió a más de 40 estudiantes y jóvenes investigadores de once países distintos.

Durante varias semanas, la villa se transformó en un auténtico laboratorio de arqueología en vivo, donde se combinaron métodos clásicos de excavación con herramientas punteras como el modelado 3D, la documentación digital y el análisis estratigráfico.

La iniciativa estuvo dirigida por la profesora Isabella Baldini, que realizó la foto de las chanclas que ahora ha dado la vuelta al mundo, y no sólo ha permitido desvelar nuevos secretos de la Antigua Roma, sino formar a nuevos especialistas.

La Villa Romana del Casale: un tesoro de la arqueología

Aunque durante este verano la Villa Romana del Casale se ha reconvertido en un centro de estudios para jóvenes arqueólogos, su historia como gran yacimiento es muy anterior.

Comenzó a excavarse a mediados del siglo XX y conserva más de 3.500 metros cuadrados de mosaicos romanos, que narran escenas de caza, banquetes, rituales y competiciones atléticas femeninas.

Paradójicamente, hay una explicación científica a su extraordinario estado de conservación: se debe a un deslizamiento de tierra en la Edad Media que sepultó la villa y la protegió durante siglos.

Sin embargo, su mantenimiento está en entredicho y los arqueólogos ya han pedido un incremento de la conservación. La falta de inversión, el impacto del cambio climático y el turismo masivo la están amenazando.