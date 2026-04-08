España esconde una ciudad romana completa bajo tierra con teatro, mosaicos únicos y vistas al Mediterráneo
Bajo una ciudad actual se esconde, intacta, toda una ciudad romana que ha permanecido oculta durante siglos
Caminar por una ciudad sin saber o imaginar lo que hay bajo tus pies es algo bastante habitual. Todo lo que vemos mientras caminamos, como calles, plazas o edificios parece formar de la misma época, pero lo cierto es que en algunos lugares, la realidad es mucho más compleja ya que se esconden capas de historia que se han ido superponiendo durante siglos hasta quedar ocultas a simple vista. Y en España hay un caso especialmente llamativo ya que en una ciudad como es Cartagena, se esconde en realidad, una ciudad romana con teatro y mosaicos únicos.
Lo que se puede encontrar en Cartagena no son unas ruinas aisladas ni un yacimiento en las afueras, sino que es una auténtica ciudad romana que ha permanecido enterrada durante generaciones, justo bajo el trazado urbano actual. Durante mucho tiempo, nadie llegó a ver su verdadero alcance, y cuando empezó a aparecer, lo hizo a lo grande con un teatro casi completo, viviendas decoradas con mosaicos y una serie de restos que conectan directamente con una de las etapas más importantes del Mediterráneo antiguo.
Una ciudad romana que quedó sepultada por su propia historia
Lo que hoy conocemos como la ciudad moderna de Cartagena fue, hace más de dos mil años, un enclave estratégico de primer nivel. Primero bajo dominio cartaginés y después dentro del Imperio romano, este lugar llegó a convertirse en un punto clave tanto a nivel comercial como militar. El problema, si se puede llamar así, fue su propia continuidad. A diferencia de otros asentamientos que quedaron abandonados, aquí la vida nunca se detuvo. Se construyó una y otra vez sobre el mismo suelo, generación tras generación.
Ese crecimiento constante terminó ocultando casi por completo lo que había debajo. No fue una destrucción repentina, sino algo que se fue gestando más lentamente con una ciudad que fue enterrando a la anterior sin desaparecer del todo. Y de hecho, durante siglos, muchos de los restos más importantes permanecieron intactos, simplemente cubiertos.
Un teatro romano escondido bajo una catedral
Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el del teatro romano. No porque fuera pequeño o anecdótico, sino justo por lo contrario. Su tamaño y su estado de conservación sorprendieron incluso a los especialistas si tenemos en cuenta que durante mucho tiempo estuvo oculto bajo otro edificio. Y no uno cualquiera ya que encima de él se había levantado una catedral, creando una superposición de épocas bastante poco habitual. Por eso el hallazgo fue tan sorprendente, ya que cuando comenzaron las excavaciones, lo que apareció fue un espacio capaz de albergar a miles de personas, con gradas, escenario y una estructura que aún hoy permite entender cómo funcionaba. Y, de alguna manera, ese descubrimiento cambió la forma de mirar toda la zona.
También se «ocultaban» casas, murallas y en definitiva, una vida cotidiana
A partir de ahí, fueron apareciendo más elementos. No todo estaba concentrado en un único punto, sino repartido bajo distintas partes de la ciudad actual. Entre ellos, una vivienda conocida como la Casa de la Fortuna, donde se conservan mosaicos y pinturas murales que recuerdan a los grandes hallazgos italianos. No es sólo un edificio bonito, sino una ventana bastante clara a cómo se vivía en aquella época. Y también salieron a la luz tramos de muralla anteriores incluso a la etapa romana, calzadas, restos de termas y zonas vinculadas al antiguo puerto, que en su momento estaba mucho más integrado en la vida urbana. Todo esto refuerza la idea de que no estamos ante restos aislados, sino ante una ciudad completa que sigue ahí, parcialmente oculta.
Un pasado que empieza a transformar el presente
El proceso de recuperación no ha sido inmediato ni sencillo. Durante años, muchas de estas zonas estuvieron olvidadas o integradas en barrios con pocas oportunidades de desarrollo. Sin embargo, a medida que se han ido poniendo en valor, también ha cambiado el entorno. Lo que antes era una parte más degradada ha ido ganando protagonismo dentro de la ciudad. Hoy, estos restos conviven con edificios institucionales, zonas portuarias y espacios urbanos plenamente activos.de modo que no es una especie de museo cerrado pero al aire libre, sino algo que forma parte del día a día. Y eso, probablemente, es lo que lo hace diferente y tan especial.
En definitiva, al visitar la ciudad de Cartagena es cuando te das cuenta o cuando percibes todo el conjunto y con ello que no se trata del teatro en concreto, o de un tramo de muralla, sino que en realidad es la suma de todo. Y ves como hay una ciudad que sigue existiendo bajo otra. Que no desapareció, sino que quedó cubierta pero que poco a poco ha ido (y sigue) saliendo a la superficie como si con los años ha acabado por reclamar su sitio otra vez.