La AEMET anuncia el fin del mal tiempo en estas zonas de España e insta a sacar la ropa de verano

Insta la AEMET a sacar la ropa de verano, ante la llegada del fin del mal tiempo en algunas zonas de España. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden trasladarnos a un punto totalmente nuevo del país. Lo que puede pasar en breve es una marcada tendencia que acabará siendo la que nos acompañará en breve. Tendremos que empezar a pensar en una serie de cambios que, sin duda alguna, podría ser lo que nos marcará de cerca. Con una situación que puede ser esencial.

Será el momento de reconocer lo que podría pasar en breve si tenemos en consideración un giro radical respecto a lo que nos estaba esperando hace unos días. De un marcado descenso de las temperaturas a un giro radicalmente distinto. Con unos cambios que pueden acabar siendo los que nos darán una novedad importante que pueden ser claves en estas próximas jornadas. Llega el fin del mal tiempo y lo hace de tal forma que tocará estar preparados para lo peor en estos días que tenemos por delante.

Insta a sacar la ropa de verano

Algo que quizás tenemos pensado hacer o pensamos en hacer en breve, se puede convertir en una realidad en estos días en los que tocará pensar en una serie de cambios que llegan a toda velocidad. Tendremos que visualizar este giro importante de guion en nuestra propia casa.

Aunque quizás en estos días hemos tenido que sacar la ropa de otoño invierno, en unas noches en las que el tiempo se ha acabado convirtiendo en un protagonista destacado. Ahora, podemos tener que enfrentarnos a un giro radical que nos traslada a un cambio importante.

Estaremos pendientes de una situación del todo inesperada en estos días en los que realmente tocará saber lo que puede convertirse en un cambio de tendencia que puede ser esencial. Un tiempo en el que tocará conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que puede ser muy distinto todo.

Estaremos a merced de una situación del todo inesperada cuando los propios expertos de la AEMET nos invitan a sacar la ropa de verano. En este caso es que el tiempo ya parece que nos dará un respiro después de días en los que pensábamos que el cambio podría ser relevante.

El fin del mal tiempo lo anuncia la AEMET en estas zonas

No todo el fin de semana va a estar marcado por el mal tiempo, en algunas zonas, vamos a ver llegar un cambio que puede traducirse en la excusa perfecta para sacar al ropa de verano del armario y empezar a probar todo lo que tenemos por delante en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé una tendencia a la estabilidad en la Península y Baleares a medida que el anticiclón gane terreno desde el oeste. No obstante, en el norte de la Península aún predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos occidentales. En el resto del territorio, los cielos estarán en general despejados, aunque el desarrollo por la tarde de nubosidad de evolución podría dejar algún chubasco ocasional en Andalucía oriental. Nevará de forma débil durante la madrugada en montañas del norte por encima de los 1300-1400 metros. En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y de intervalos nubosos en el resto.

Son probables los bancos de niebla matinales dispersos en entornos de montaña del norte. Las temperaturas máximas descenderán en Alborán y los litorales del sureste peninsular y ascenderán en el resto de la Península. Las mínimas descenderán en la mayor parte de la Península y en Baleares, con heladas débiles en montañas de la mitad norte. No se prevén cambios relevantes en las temperaturas en Canarias».

Las alertas estarán activadas en estos puntos del país: «El viento soplará del noroeste, flojo en general. En los litorales y en el valle del Ebro será moderado. Se prevén intervalos fuertes en el Ampurdán y rachas muy fuertes de cierzo en sierras prelitorales de Tarragona y Castellón. En Canarias, el alisio será moderado, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes. Nevadas débiles durante la madrugada en montañas del norte. Rachas de viento muy fuertes en sierras prelitorales de Tarragona y Castellón».

Salvo en el norte, tendremos que afrontar un marcado cambio, en el que parece que el frío y la lluvia de días pasados van a ser historia si lo comparamos con lo que está por llegar. Es momento de saber qué puede pasar en breve, con un aumento de las temperaturas destacado.