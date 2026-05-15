Hoy 15 de mayo de 2026, la provincia de Bilbao se presentará nubosa o completamente cubierta, con lluvias y chubascos generalizados, que podrían ser ocasionalmente tormentosos, especialmente en la mitad norte, aunque se espera una mejora por la tarde. Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento del noroeste soplará con moderación en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y probabilidades de lluvia durante el día

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta jornada, presentando un manto de nubes que amenaza con abrirse en cualquier momento. La probabilidad de lluvia asciende considerablemente, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que sugiere que los paraguas podrían ser los mejores acompañantes. A lo largo del día, las temperaturas se moverán entre los 9 y los 16 grados, pero la sensación térmica será más cálida, alcanzando los 16 grados, aunque un ambiente cargado debido a la alta humedad también se dejará sentir.

Ya por la tarde, el viento, que soplará de forma más ligera a unos 20 kilómetros por hora, traerá un alivio momentáneo a la humedad. Sin embargo, el sol, que se despide a las 21:28, no aparecerá con gran fuerza y podría ser un tímido invitado en medio de todo este baile de nubes y agua. Así, el día transcurrirá bajo la mirada atenta del cielo que, a pesar de los pronósticos, siempre tiene la última palabra.

Jornada de lluvia y viento fresco en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta cargada de una notable inestabilidad, con un cielo amenazante que parece anticipar el llamado de la lluvia. Las nubes se alinean pesadas, en un fondo gris que invita a una jornada de cambios. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%, con chubascos que se intensificarán desde el amanecer hasta la tarde-noche, mientras el viento sopla del norte con rachas de hasta 55 km/h.

A primera hora, las temperaturas rondarán los 10 grados, pero esta sensación de frescura se intensificará, llegando a una máxima de solo 16 grados. A diferencia de la tranquilidad matutina, la tarde traerá consigo el peso de la lluvia constante y una humedad que puede alcanzar el 95%. Hoy será mejor llevar paraguas si se quiere salir y no olvidar la bufanda, ya que el viento fresco puede hacer que la sensación térmica baje notablemente.

Guecho: condiciones lluviosas y ventosas hoy

El amanecer en Guecho nos brinda un día que se presenta desafiante, con una probabilidad de lluvia que alcanza el 100% tanto en la madrugada como en la tarde-noche. A medida que el sol asome a las 6:48, el cielo mostrará un tono mayormente cubierto y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10°C y los 16°C. La humedad relativa en este inicio de jornada será elevada, alcanzando hasta un 90%, lo que generará un ambiente algo pesado.

Con el viento soplando del norte a una velocidad de 25 km/h, se prevén ráfagas que podrían superar los 65 km/h, así que se aconseja tener cuidado al salir. Durante la mañana, desaparecerán los claros con el cielo más gris, mientras que por la tarde, la cobertura nublada persistirá. Habrá un total de 14 horas y 41 minutos de luz, pero los paraguas serán compañeros indispensables hoy.

Santurce: cielo nublado con posibilidad de lluvia

La mañana se presenta con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas que oscilarán entre 9 y 11 grados, con una probabilidad alta de lluvia. A medida que avance el día, el viento del norte se hará sentir con algunas ráfagas, aunque el tiempo se mantendrá estable; la temperatura máxima alcanzará los 16 grados durante la tarde.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo bajo la suave brisa, o para realizar las actividades diarias con tranquilidad, ya que la lluvia puede aparecer, pero no es motivo de preocupación. Un paraguas a mano podría ser la compañía ideal.

Lluvias constantes y ambiente fresco en Basauri

La jornada en Basauri se presenta muy marcada por la lluvia, con cielos cubiertos que ofrecerán un ambiente fresco, alcanzando temperaturas mínimas de 8 grados y sensaciones térmicas que pueden llegar a los 7. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente en la tarde-noche, con un ambiente húmedo y temperaturas que no superarán los 16 grados.

Se recomienda llevar paraguas y vestirse con ropa impermeable, ya que la lluvia será constante y las brisas pueden acentuarse. Aunque el cielo podría despejarse ligeramente por la tarde, será mejor prepararse para un día en el que el tiempo seguirá siendo predominantemente lluvioso y fresco.