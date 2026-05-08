España en alerta por un episodio «fuerte» del Niño que llegará entre mayo y junio, según la OMM

Entre mayo y junio llegará a España un fuerte episodio del Niño que pondrá en alerta a España. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Llega un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Un tiempo que pone los pelos de punta y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Este fenómeno poco común puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos harán tomar una dirección diferente. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Nuestro país se prepara para un cambio en el tiempo que acabará siendo una realidad en breve. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser claves en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

En alerta España por un episodio fuerte

El tiempo puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que realmente cada detalle puede contar y acabará siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que cada pequeño gesto puede ser esencial.

Es hora de saber qué puede pasar en unos días en los que realmente cada fenómeno que llega puede ser la manera de decirnos que estamos iniciando un ciclo radicalmente diferente. Estaremos pendientes de algo que parece que acabará siendo una realidad en breve, con la mirada puesta a un nuevo ciclo que se convertirá en la opción más recomendable.

Estaremos pendientes de este cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará apareciendo en breve, alejándonos de lo que sería habitual en esta época y sumergiéndonos en algo poco común. El tiempo acabará siendo el que nos marcará de cerca en unos días en los que cada elemento cuenta.

España se pone en alerta y lo hace de tal forma que nos sitúa en el ojo de un huracán que parece que va a llegar a toda velocidad en estas próximas jornadas.

Un fuerte fenómeno del niño llegará entre mayo y junio

Estos dos meses del año que suelen estar ligados a una serie de cambios que aparecen con fuerza, estarán este 2026 ligado a un cambio de tendencia que puede ser preocupante tal como explican desde la AEMET. Nos enfrentamos a este super niño que parece que acabará siendo un fenómeno intenso para el que debemos prepararnos.

Tal y como explican los expertos de El Tiempo: «El paso de La Niña a El Niño no ocurre de forma abrupta. Es un proceso gradual, pero medible. En estos momentos, los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran un sistema en equilibrio, aunque con señales que ya anticipan el cambio. Los datos más recientes sitúan el índice Niño-3.4 en torno a valores cercanos a la media, lo que confirma esa fase neutra. Sin embargo, bajo la superficie del océano Pacífico ecuatorial se está produciendo algo decisivo: el calor acumulado está aumentando de forma sostenida.Este calentamiento en capas profundas lleva meses intensificándose. A su vez, las anomalías en los vientos —especialmente los del oeste— están favoreciendo que ese calor ascienda y se extienda. Es, precisamente, uno de los mecanismos que preceden al desarrollo de un episodio de El Niño. Las previsiones del Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA son claras: existe una probabilidad elevada de que El Niño emerja entre mayo y julio de 2026 y se mantenga, al menos, hasta finales de año».

Siguiendo con la misma previsión: «No todos los episodios de El Niño tienen la misma intensidad. Algunos años, el calentamiento del océano es especialmente fuerte y se mantiene durante más tiempo de lo habitual. Cuando ocurre algo así, los climatólogos utilizan el término Superniño. Este tipo de eventos se caracteriza por anomalías superiores a 2 ºC en el Pacífico ecuatorial. En los escenarios más extremos, incluso pueden alcanzarse valores cercanos a los 2,5 ºC, como apuntan algunas simulaciones recientes. Aunque son poco frecuentes, sus efectos son especialmente intensos. En las últimas décadas, episodios como los de 1982-1983, 1997-1998 o 2015-2016 alteraron profundamente los patrones meteorológicos del planeta».

Estas consecuencias sobre el tiempo y sobre nuestro territorio son impredecibles: «El impacto de un Superniño no es uniforme. Su influencia se extiende a escala planetaria, pero con consecuencias muy distintas según la región. En la costa occidental de Sudamérica, suele traducirse en lluvias intensas e inundaciones. En contraste, en regiones como Australia o el sudeste asiático, puede favorecer episodios prolongados de sequía. También altera dinámicas clave del sistema climático. Puede modificar los monzones en Asia, influir en la actividad tormentosa del Pacífico o cambiar la frecuencia de ciclones tropicales. En el Atlántico, por ejemplo, las condiciones asociadas a El Niño tienden a reducir la formación de huracanes, debido al aumento de la cizalladura del viento».