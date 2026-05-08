Hoy, 8 de mayo de 2026, el cielo se presenta nuboso o cubierto, con la posibilidad de lluvia fuerte y tormentas en varias localidades de la provincia. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que en el litoral las máximas también experimentarán un pequeño incremento. El viento soplará de forma moderada del sur y sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y riesgo de chubascos

El cielo se despereza a primeras horas del día, ofreciendo un tenue manto gris que anticipa la llegada de chubascos por la tarde-noche. Durante la mañana, la temperatura se asienta en unos agradables 13 grados, aunque la sensación térmica puede bajar a 11, por lo que conviene abrigarse un poco al salir de casa. El viento, suave y constante del sur, soplará a unos 15 km/h, ideal para un paseo tranquilo, antes de que el ambiente se cargue con la humedad que alcanzará hasta un 85% más tarde.

Ya por la tarde, el tiempo cambiará de forma notable, con cielos más cubiertos y un claro riesgo de lluvia. La máxima puede llegar a los 23 grados, pero el aire se sentirá pesado y denso, creando un contraste notable con la mañana. A medida que se acerque la puesta del sol, a las 21:20, será importante estar preparado para un aguacero que puede sorprendernos a mitad de la jornada. En conclusión, será un día donde conviene llevar paraguas a mano y disfrutar de los momentos sin lluvia entre nube y nube.

Nubes oscuras y lluvia intensa en Baracaldo

Baracaldo despierta envuelta en una atmósfera cargada de inestabilidad, donde el viento sopla con fuerza y las nubes amenazan con desbordar su contenido. A medida que avanza la jornada, los cielos irán oscureciéndose, dando paso a una tarde-noche de lluvia intensa, que afectará el pulso habitual del hogar.

Las primeras horas se mantendrán en calma, con temperaturas que rondarán los 13°C y un suave viento. Sin embargo, el pronóstico para la tarde es de un aumento en los vientos, con ráfagas que superarán los 30 km/h y la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%. Con una sensación térmica que puede caer hasta los 11°C, no olvides llevar paraguas y un abrigo ligero si planeas salir.

Guecho: ambiente fresco y lluvia esperada

Esta jornada comienza con un ambiente fresco en Guecho, con una temperatura mínima de 12 °C y un cielo que se presenta parcialmente nublado. A medida que avance la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 14 °C, pero el aire se sentirá más frío debido a la alta humedad, que alcanzará un 85%. Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado y la temperatura máxima alcanzará los 21 °C, mientras que la probabilidad de lluvia se incrementará considerablemente, alcanzando un 100% hacia la noche.

Además, el viento soplará del sur a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h. Esto, combinado con la humedad elevada, generará una sensación de ambiente pesado. Desde la salida del sol a las 06:56 hasta la puesta a las 21:21, disfrutaremos de más de 14 horas de luz, aunque es recomendable tener un paraguas a mano para la tarde y la noche.

Santurce: nubes y probabilidad de lluvia por la tarde

El tiempo presenta un panorama mayormente nublado a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilan entre los 11 y 21 grados. Aunque durante la mañana disfrutarás de un ambiente fresco, por la tarde se espera un aumento en la probabilidad de lluvia, por lo que es aconsejable no olvidar el paraguas. El viento soplará suavemente del sur, añadiendo un toque agradable a la atmósfera.

Aprovecha el día para dar un paseo, disfrutar del aire libre y realizar tus actividades cotidianas sin preocupaciones. Aunque la tarde podría traer algo de lluvia, la frescura del tiempo ofrece la oportunidad perfecta para disfrutar de un café en la terraza o una caminata tranquila.

Nubes y posibilidad de lluvia intensa en Basauri

Las nubes cubren Basauri en la mañana, dejando un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 12 grados. La bruma que a veces acompaña esta hora del día se disipa lentamente, dando paso a un tiempo que se siente cada vez más pesado.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se intensifica, alcanzando su punto máximo por la tarde-noche, donde las temperaturas subirán hasta 23 grados. Se recomienda llevar paraguas y no olvidarse de un abrigo ligero, ya que el viento del sur podría resultar fresco tras el chaparrón.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET