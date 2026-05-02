El Consell de Mallorca aumenta un 30% las ayudas a entidades de apoyo y atención a prostitutas

El Consell de Mallorca gobernado en coalición por PP y Vox ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones destinada a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de apoyo a personas en contexto de prostitución en la Part Forana de Mallorca, con una dotación de 130.000 euros, lo que supone un incremento del 30% respecto a la convocatoria del año pasado.

La línea de ayudas tiene como objetivo apoyar proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de las personas en contexto de prostitución, favorecer su empoderamiento y ofrecer herramientas y recursos que faciliten procesos de acompañamiento, autonomía e inclusión social.

Las subvenciones están dirigidas a financiar iniciativas orientadas tanto a la prevención y la sensibilización social en torno a la prostitución como a la atención integral de las personas que se encuentran en situación o riesgo de prostitución, mediante servicios de atención y acompañamiento, apoyo psicosocial y acceso a recursos educativos, laborales y de salud.

Además, la convocatoria también contempla actuaciones dirigidas a la ciudadanía y a profesionales de diferentes ámbitos de intervención, como servicios sociales, sanidad o fuerzas y cuerpos de seguridad, con el objetivo de fomentar una mayor conciencia social sobre las causas estructurales de la prostitución.

La convocatoria da continuidad al trabajo iniciado en 2025, cuando la institución insular puso en marcha por primera vez una línea específica de subvenciones para apoyar a entidades que trabajan directamente con personas en contexto de prostitución en laos pueblos de Mallorca. Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el viernes 22 de mayo.

Este trabajo se ha visto reforzado también desde el ámbito de la coordinación institucional. El pasado mes de diciembre, el Consell constituyó por primera vez la Mesa de Coordinación sobre Prostitución en Mallorca, con el objetivo de avanzar hacia un diagnóstico compartido y la construcción, por primera vez, de un mapa de la realidad de la prostitución en la isla, ante la actual falta de datos sistematizados.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que «durante demasiado tiempo esta realidad ha estado invisibilizada y sin un abordaje coordinado que permitiera disponer de datos. Por eso, reforzamos los recursos de las entidades que llegan directamente a estas personas e impulsamos espacios de coordinación que nos ayuden a conocer mejor la realidad y actuar de manera más eficaz desde las instituciones».

Paralelamente y con un enfoque más técnico, esta misma semana se ha constituido la mesa de coordinación técnica del abordaje de la prostitución en Mallorca, un espacio estable de coordinación que ha permitido incorporar perfiles técnicos y especializados de ámbitos clave de diferentes administraciones públicas.

En la sesión constitutiva, organizada por el Consell, también han participado Cruz Roja, Casal Petit, Médicos del Mundo, Fiscalía General del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional y la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB).