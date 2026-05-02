Dos menores detenidos por dar una paliza y robar a un hombre que les pidió por «señoritas de burdel» en Palma

La Policía Nacional ha detenido en el centro de Palma a dos menores de edad, uno marroquí y otro español, por dar una paliza a un hombre, a un hombre que les pidió por «señoritas de burdel» en Palma. Están acusados como presuntos autores de un delito de robo con violencia, tras una agresión ocurrida durante la madrugada en las inmediaciones de la plaza Raimundo Clar.

Los hechos se produjeron cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano fue alertada de una agresión reciente a un varón en plena vía pública. Al llegar al lugar, los agentes observaron a un joven que emprendía la huida al percatarse de la presencia policial. Fue interceptado de inmediato y retenido para su identificación.

De forma simultánea, otra dotación localizó a la víctima, que presentaba lesiones compatibles con una agresión. El hombre explicó a los agentes que había preguntado a dos jóvenes por la ubicación de mujeres que ofrecen servicios sexuales a cambio de una remuneración económica.

Según su relato, los menores reaccionaron inicialmente con desprecio, manifestándole que no disponía de dinero suficiente. Sin embargo, la situación habría escalado cuando la víctima mostró que llevaba varios billetes encima. En ese momento, ambos jóvenes habrían comenzado a agredirle con la intención de sustraerle el dinero. La víctima, que demostró que no era muy avispada, cayó en la trampa de los dos adolescentes delincuentes.

El hombre consiguió defenderse parcialmente durante el forcejeo, lo que evitó que le arrebataran sus pertenencias, aunque sufrió diversas lesiones. Finalmente, los presuntos autores abandonaron el lugar a la carrera, mientras la víctima solicitaba asistencia a través del 091.

A partir de la descripción facilitada, varias patrullas iniciaron un dispositivo de búsqueda por la zona. Poco después, los agentes localizaron a un segundo menor escondido en el interior de un portal cercano, que coincidía plenamente con las características aportadas por el denunciante.

Tras su identificación, la víctima reconoció a ambos jóvenes como los presuntos autores de la agresión. Los dos menores fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con violencia. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y no se descartan nuevas diligencias en el marco del procedimiento.