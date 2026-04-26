Prostitución de lujo en Mallorca: cae una pareja que explotaba a mujeres sudamericanas en chalets de Playa de Palma

La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal que captaba a mujeres procedentes de Sudamérica y las obligaba a ejercer la prostitución en Mallorca. En total, han sido detenidos un hombre español y una mujer sudamericana que se alojaban con sus víctimas en chalets de la zona turística de Playa de Palma.

El primer paso era captar a las mujeres, todas ellas procedentes del país de la mujer arrestada, y traerlas a la isla. Luego, las empadronaban y alojaban en hasta tres chalets que tenían alquilados y donde se ejercía la prostitución, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Los proxenetas, para ocultar los beneficios que obtenían gracias a la prostitución, les cobraban por las habitaciones donde se alojaban. La investigación pudo determinar que cobraban a las víctimas entre 350 y 400 euros semanales por el alquiler de la habitación. En total, la pareja ganaba sólo por este concepto entre 19.600 y 22.400 euros, aparte de las consumiciones que se servían en los prostíbulos.

Por otro lado, se ha conseguido detectar que al menos una veintena de mujeres fueron víctimas de las actividades de esta pareja, además de un hombre que ejercía la prostitución.

El alto nivel de vida que llevaban los investigados y el hecho de que tuviesen alquilados tres chalets en la zona de la Playa de Palma llamó la atención de los agentes del Grupo 1 de la UCRIF de la Policía Nacional, ya que el varón contaba con buenos ingresos pese a que solo contaba con una pensión contributiva, mientras que la mujer carecía de cualquier tipo de medio de vida acreditado.

Por este motivo, se abrió una profunda investigación que se ha saldado con la detención de la pareja por un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y otro relativo a la prostitución.