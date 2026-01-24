‘Operación Rescate’: la Policía Nacional libera a 15 mujeres de red de explotación sexual en Baleares

La Policía Nacional ha dado un golpe demoledor contra la trata de seres humanos en Baleares al liberar a 15 mujeres víctimas de explotación sexual, muchas de ellas recién llegadas de Asia, atrapadas en una red que las obligaba a trabajar como prostitutas las 24 horas del día, sin descanso y bajo vigilancia constante. La operación, realizada con la colaboración de la ONG Our Rescue, también ha permitido detener a 14 personas, siete de las cuales ingresaron en prisión provisional, y clausurar tres prostíbulos donde se ejercía la explotación, revelando un entramado criminal de gran sofisticación y brutalidad.

Las mujeres eran captadas mediante anuncios en redes sociales que prometían trabajos legales como masajistas, cocineras o cuidadoras con salarios de 2.000 euros al mes. Pero al llegar a Palma, la realidad se transformaba en un auténtico infierno: trasladadas a pisos y prostíbulos, eran obligadas a prostituirse permanentemente, incluyendo servicios a domicilio y prácticas sin preservativo, mientras todas las ganancias iban a parar directamente a los cabecillas de la organización.

Las víctimas solo podían conservar una pequeña parte tras descontar gastos de alojamiento y manutención, y algunas eran obligadas a participar en matrimonios fraudulentos para regularizar su situación administrativa, que luego la red usaba para ocultar sus operaciones y abrir cuentas bancarias a su nombre.

La red no solo se lucraba con la prostitución, sino también con la venta de drogas y potenciadores sexuales a los clientes. Solo en uno de los prostíbulos se calcularon ganancias de más de un millón de euros en un año, una cifra que refleja el alcance económico y la brutal explotación de las mujeres. La organización controlaba cada detalle de la actividad, usando páginas web y transferencias internacionales de dinero para mantener su anonimato y el control sobre las víctimas.

La operación culminó con diez registros en inmuebles y la incautación de cinco vehículos de lujo, 190.000 euros en efectivo, armas que iban desde pistolas taser hasta katanas y nunchakus, joyas, relojes y terminales de punto de venta vinculados a negocios fantasma utilizados para cobrar los servicios sexuales. Toda la evidencia recabada confirma la magnitud del entramado y su capacidad para operar con impunidad durante años.

La intervención forma parte del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, y subraya la importancia de la colaboración ciudadana. La línea 900 10 50 90 y el correo [email protected]

siguen activos para recibir denuncias de forma anónima y confidencial, recordando que cada llamada puede ser la clave para rescatar a víctimas y desmontar redes criminales.

Con esta operación, Baleares ha logrado asestar un golpe definitivo a una red que mantenía a mujeres atrapadas en un régimen de esclavitud moderna, demostrando que la valentía de las víctimas, la colaboración ciudadana y la labor policial coordinada pueden poner fin a organizaciones que lucran con el sufrimiento humano, y enviando un mensaje claro: con la trata no hay trato.