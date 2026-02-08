Desarticulada en Mallorca una red que drogaba y prostituía a mujeres captadas en Sudamérica

La Guardia Civil ha dado un fuerte golpe a la explotación sexual en Mallorca al desarticular a una organización criminal que captaba a jóvenes mujeres procedentes de Sudamérica, principalmente de Colombia, y las obligaban a consumir todo tipo de sustancias estupefacientes y a prostituirse, todo ello bajo un clima de amenazas y coacciones constantes.

En total, la Benemérita ha liberado a un total de doce mujeres que llevaban años sometidas a prostitución forzada y se han detenido a cuatro hombres y una mujer, todos residentes en la isla. Estos arrestados engañaban a sus víctimas con falsas ofertas de trabajo de hostelería en España para luego explotarlas.

Según la investigación, la organización podría haber explotado a alrededor de medio centenar de mujeres, quienes vivían sometidas a un clima de miedo permanente. En concreto, se les obligaba a transportar y consumir sustancias estupefacientes para poder desarrollar su actividad, en la mayoría de las ocasiones por exigencia expresa de los clientes.

Dada su situación administrativa irregular en España, las jóvenes no podían acudir a los servicios sanitarios, policiales o asistenciales. Por si fuera poco, estaban controladas continuamente por los miembros del entramado criminal y obligadas a permanecer disponibles en todo momento para la prestación de servicios sexuales.

Con todo, los criminales obtenían beneficios económicos tanto del cobro directo de dichos servicios como de la venta de potenciadores sexuales y sustancias estupefacientes, consumidas habitualmente por los clientes.

Tres registros en Mallorca

Una vez identificados los responsables y esclarecido el funcionamiento del entramado delictivo, la Guardia Civil realizó tres entradas y registros en distintos domicilios de Mallorca, que permitieron la desarticulación de esta organización criminal asentada en la isla y con actividad en diversos municipios.

En estos registros, los agentes incautaron dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefacientes preparadas para la venta a clientes y varias armas de fuego (escopetas y rifles).

Tras las detenciones se activó el protocolo de protección a las víctimas y las mujeres fueron trasladadas a dependencias seguras, donde se les informó de sus derechos y se inició su proceso de asistencia integral.

No se descarta que las nuevas manifestaciones permitan esclarecer nuevos métodos de captación y traslado de las mujeres, así como la posible existencia de más integrantes de la organización. La operación ha sido realizada por el Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Islas Baleares.

Asimismo, han participado unidades especializadas en intervenciones policiales y seguridad, concretamente el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), así como la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), con sede en Madrid.