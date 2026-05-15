Cómo organizar una recena de McDonald’s en tu boda: paso a paso para contratar este servicio

A la hora de organizar una boda, muchos son los detalles a tener en cuenta y entre los más importantes está el del menú. Qué ofrecer a los invitados suele ser siempre algo muy pensado, intentando ofrecer varias opciones o con platos que sorprendan a todos, pero claro, las bodas son largas y muchas veces duran incluso hasta altas horas de la madrugada, por ello cada vez más parejas apuestan por la recena de McDonald´s. Una tendencia que muchos ya se encuentran cuando van a una boda y que tú también puedes tener en la tuya.

Lo que parecía algo reservado a famosos e influencers, se ha convertido con el tiempo en una alternativa por la que apuestan muchas parejas y es que ofrecer en una boda una recena de McDonald´s, a base por ejemplo de hamburguesas de 1 euro o de nuggets y patatas, es algo que gustará a todo el mundo si hace horas que se ha comido, o cenado, y se le suma el baile y toda la fiesta que implica este tipo de evento. Eso sí, para que todo salga bien nos tenemos que organizar con tiempo y seguir los pasos que ahora te indicamos.

Cómo contratar una recena de McDonald’s para una boda

Lo primero que recomiendan quienes ya lo han hecho es no dejarlo para última hora. Aunque algunos restaurantes aceptan pedidos grandes casi sobre la marcha, lo más habitual es que haya que hablar previamente con el encargado del establecimiento para explicar la situación y comprobar si pueden asumir un pedido grande a última hora de la noche o de madrugada.

Muchos de los que ya han organizado este tipo de recena, han explicado en redes que lo ideal es como mínimo hablar 3 o 4 semanas antes con el McDonald’s más cercano al lugar de celebración, y sobre todo dejar claro que no se trata de una broma. Podemos llevar una invitación para que no piensen que estamos mintiendo, o incluso en Instagram una joven novia explicó como pidió a la empresa de catering que fueran ellos los que hablaran con el encargado del McDonald´s para que no hubiera problema alguno.

Y días antes de la boda, conviene ir al McDonald´s en persona para dejarlo todo cerrado, saber quien va a estar encargado del pedido y dejar cerrados detalles como la hora aproximada, el volumen del pedido o la forma de pago.

Qué se suele pedir en una recena de boda

Aquí no suele haber demasiadas complicaciones. Lo más habitual es optar por hamburguesas pequeñas, cheeseburgers, nuggets o menús fáciles de repartir entre los invitados. Muchas parejas prefieren pedir productos sencillos porque son más rápidos de preparar para el restaurante y más cómodos para servir durante la fiesta. Por ejemplo las famosas hamburguesas de 1 euro, con patatas puede ser una buena opción. Eso sí, muchas parejas comentan en redes que para que nadie se quede con hambre es mejor contar con dos hamburguesas por invitado.

Y una vez lleguen al evento, lo ideal es disponerlo todo en un rincón, en una mesa tipo buffet por ejemplo, para colocarlo todo y que cada invitado pueda coger su hamburguesa.

El transporte y los tiempos

Uno de los mayores problemas suele ser la distancia entre el restaurante y el lugar de la boda. Si el McDonald’s más cercano está lejos, conviene calcular muy bien el horario para evitar que la comida llegue fría o demasiado tarde. En muchas bodas se recurre a taxis, familiares o incluso empresas de transporte para recoger el pedido de madrugada y llevarlo directamente al lugar de la celebración. Por eso es importante avisar con suficiente antelación y calcular cuántas hamburguesas harán falta realmente, ya que preparar decenas de pedidos a las dos o tres de la mañana no es algo habitual en todos los restaurantes.

La moda que ahora triunfa en redes sociales

En los últimos años, muchas influencers han puesto de moda la recena de McDonald´s en la boda al compartir vídeos de sus bodas en TikTok e Instagram, es el caso de María Pombo, que ofreció recena de McDonald´s en su boda o del youtuber WillyRex que hizo lo propio cuando se casó en 2022 con Cristiurbi.

Sin embargo, McDonald’s ya había experimentado incluso con servicios específicos para bodas en otros países. En Indonesia, por ejemplo, la cadena lanzó hace poco un menú especial para enlaces que incluía cientos de hamburguesas y cajas de nuggets pensadas únicamente para catering. La propuesta se hizo viral rápidamente y abrió de nuevo el debate sobre si este tipo de recenas son una idea divertida o demasiado poco convencional para una boda.

Además, en lugares como Hong Kong o Singapur la cadena lleva años ofreciendo paquetes especiales relacionados con bodas, incluyendo decoración temática o productos inspirados en sus hamburguesas más famosas.

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Cuánto puede costar una recena de McDonald’s en una boda

El precio depende muchísimo del número de invitados y del tipo de productos elegidos. Hay parejas que simplemente compran varias decenas de hamburguesas básicas que como decimos, sólo cuestan 1 euro y otras que montan casi un pequeño catering improvisado con nuggets, patatas y refrescos. Ahora no esperes que McDonald´s te haga precio especial por encargar por ejemplo 200 hamburguesas porque no suele hacerlo. Lo normal es que cobre lo establecido en sus restaurantes.

En cualquier caso, sigue siendo una opción bastante más económica que contratar determinados servicios de recena especializados para bodas. Precisamente por eso muchas parejas la ven como un detalle divertido, informal y fácil de recordar, especialmente en celebraciones donde la fiesta se alarga hasta bien entrada la madrugada.