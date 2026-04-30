Inaudito pero 100% real: el Gobierno confirma ayudas de más de 21.000 euros para reformar tu casa

El Gobierno ofrece unas ayudas de hasta 21.400 euros para reformar tu casa. Esto forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, que destina 3.420 millones de euros para la rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las ayudas del Gobierno para reformar tu casa.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana informa en su página web sobre las ayudas que ofrece el Gobierno para reformar la casa que forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR); pretende impulsar la rehabilitación de edificios residenciales, viviendas y barrios. Este programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales ha sido financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Por tanto, se destinarán 3.420 millones de euros para alcanzar las 510.000 actuaciones de renovación de viviendas en el segundo trimestre de 2026. «En total, se espera ejecutar 510.000 actuaciones de rehabilitación durante todo el periodo de aplicación del PRTR, lo que implica un ritmo medio de 71.000 viviendas al año. En 2019 se rehabilitaron algo más de 31.100 hogares y, aunque supone un 10% más que en 2018, el objetivo del Gobierno es multiplicar la actividad por diez de aquí a 2030, llegando a las 300.000 viviendas al año», informa el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de su página web.

Las ayudas para reformar la casa

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana también informa de las actuaciones que se llevarán a cabo y que serán los requisitos que tendrán que cumplir las personas que quieran solicitar estas ayudas para reformar la casa. Son las siguientes:

Fachada y cubiertas: Mejora del aislamiento y carpintería de edificios.

Cambio de ventanas en viviendas.

Digitalización.

Instalación de placas solares y fotovoltaicas.

Aerotermia.

Mejora de accesibilidad a los edificios.

Retirada de amianto.

Mejora de zonas verdes y construcción de parques.

Reurbanización y mejora del entorno físico de los barrios.

El objetivo de estas actuaciones es reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable, además de la descarbonización de la calefacción y refrigeración para bajar la demanda. Estas ayudas también van destinadas a recortar las emisiones de CO2 y combatir la pobreza energética. Para ello se entregarán hasta 21.400 por vivienda y la subvención será del 100% en caso de personas que están en situación de vulnerabilidad social y económica. Los ámbitos de actuación son los siguientes:

Las iniciativas en un entorno residencial serán impulsadas por el ayuntamiento.

La intervención en un edificio será a petición de la comunidad de vecinos.

Mejoras en viviendas unifamiliares o pisos.

Por lo que respecta a las vías de financiación, 2.970 millones serán en subvenciones, 450 para deducciones en el IRPF y 1.100 millones en avales ICO.

¿Cuándo se publican las ayudas?

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana también informa que las convocatorias de estas ayudas serán publicadas próximamente. «Las convocatorias autonómicas para la concesión de las ayudas reguladas en el Real Decreto 853/2021 estatal están pendientes de publicación, aunque se prevé que las comunidades autónomas empiecen a publicar sus respectivas convocatorias en el primer trimestre de 2022», informa el Gobierno.

«El plan de rehabilitación residencial se divide en cinco programas que abarcan actuaciones a nivel barrio, edificio y vivienda; la creación de oficinas de prestación de servicios de apoyo y asesoramiento en materia de rehabilitación, la distribución de ayudas a la elaboración del libro del edificio existente y la redacción de proyectos de rehabilitación», informan desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.