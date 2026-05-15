Los arqueólogos lo confirman: en Perú ya tenían observatorios astronómicos y predecían el clima hace 5.000 años

Un equipo de arqueólogos peruano acaba de constatar registros de la gestión de los recursos marinos y la prevención de los cambios meteorológicos en América. La costa peruana albergó construcciones preparadas para escudriñar el firmamento y anticipar las variaciones en el clima hace la friolera de 5000 años.

La investigación sitúa estos avances en la Civilización Caral, una de las culturas más antiguas del planeta. Según revela el Ministerio de Cultura de Perú a través de su oficina de la Zona Arqueológica Caral, el descubrimiento se localiza en el yacimiento costero de Áspero. Este puerto pesquero funcionaba como centro logístico de intercambio, pero además servía de laboratorio para registrar la posición de los astros.

Así funcionaban los observatorios astronómicos de la civilización Caral

Perú halló una estructura de alta complejidad en el Sector J1 del yacimiento, lo que confirma la existencia de estos observatorios astronómicos. La edificación se sitúa de forma estratégica muy cerca de las pirámides principales de Áspero.

Su ubicación permite contemplar a la vez el mar y la cuenca baja del río Supe, una posición ideal que facilitaba el análisis de los astros y los patrones de la naturaleza.

Esta atalaya del firmamento ayudaba a los especialistas locales a predecir las mareas, el comportamiento de las corrientes y las variaciones meteorológicas. La información obtenida resultaba vital para organizar las salidas de pesca, la recogida de marisco y los intercambios comerciales con los agricultores del interior. En definitiva, el cielo servía de guía para asegurar el sustento diario.

Una evolución arquitectónica unida al estudio del firmamento

El análisis del edificio detalla cuatro fases constructivas diferentes que demuestran cómo evolucionó el conocimiento de la comunidad de Perú a lo largo del tiempo.

En sus orígenes, el espacio tuvo un uso ceremonial público. Más tarde, los habitantes reformaron el lugar y colocaron una plataforma circular con una gran piedra vertical en el medio, un elemento conocido en el mundo andino como huanca.

La tercera fase de obras muestra un diseño mucho más complejo. Los investigadores localizaron una doble estructura escalonada con una gran piedra rectangular central y un fogón para rituales. Esta distribución especial apunta a que las observaciones del Sol y la Luna se volvieron mucho más precisas y habituales.

Al final de su vida útil, la estructura se cubrió para dar paso a viviendas comunes, lo que indica un cambio en la organización de este antiguo puerto.

Con una extensión de casi 19 hectáreas, Áspero funcionaba como una pieza clave en la estructura social de la Civilización Caral. Las excavaciones previas ya habían sacado a la luz entierros de gran importancia, como la tumba de la «Dama de los Cuatro Tupus», un hombre de la élite y una menor de alta posición social.

Las investigaciones lideradas por la arqueóloga Ruth Shady Solís confirman ahora que la ciencia y la observación de los astros nacieron en esta parte del mundo mucho antes de lo que se pensaba.

Una sociedad tecnológica que iguala a la de Egipto

Este hallazgo demuestra que el desarrollo científico en el continente americano se remonta a épocas contemporáneas a la construcción de las grandes pirámides de Egipto. Los conocimientos sobre el firmamento permitieron a esta sociedad pesquera realizar una gestión sostenible de su entorno costero sin agotar los recursos de la zona.

Para dar a conocer estos logros, las autoridades peruanas organizaron las jornadas culturales Áspero Raymi 2026 durante los días 24 y 25 de abril. El objetivo de este encuentro de acceso libre fue mostrar la relevancia de este puerto arqueológico y acercar a la población los nuevos datos obtenidos sobre la tecnología y la vida de los primeros habitantes de la región.