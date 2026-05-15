El juez del Tribunal de Distrito de Columbia de EEUU ha dictado una resolución el pasado 12 de mayo en la que permite al fondo Blasket Renewable Investments iniciar procedimientos de ejecución forzosa y registrar la sentencia en otros distritos federales estadounidenses para tratar de localizar activos españoles susceptibles de embargo por los impagos a las renovables.

La resolución supone otra derrota judicial de España en Estados Unidos por los impagos a las renovables ordenados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, eleva en otros 41 millones los bienes susceptibles de ser embargados en este país, que ya ascienden a 729 millones en total por las sucesivas pérdidas de juicios contra los fondos internacionales que reclaman indemnizaciones por el recorte unilateral de las primas a las renovables.

Este caso concreto corresponde al arbitraje impulsado por InfraRed Environmental Infrastructure, representada en este caso por Blasket Renewable Investments. El tribunal arbitral del CIADI concluyó que España vulneró sus obligaciones bajo el Tratado de la Carta de la Energía y

concedió inicialmente una indemnización de 28,2 millones de euros.

Sin embargo, la prolongación del litigio, los intereses acumulados y las costas judiciales han elevado ya la cuantía reconocida por la justicia estadounidense hasta aproximadamente 41 millones de euros, equivalentes a 47,6 millones de dólares.

En su decisión, el juez rechaza la petición de España de suspender las medidas de ejecución y considera que mantener paralizado el cobro «pondría en peligro» las posibilidades de recuperación de los acreedores, especialmente teniendo en cuenta que existen numerosos laudos pendientes contra España y un número limitado de activos potencialmente embargables en Estados Unidos.

Además, el tribunal confirma que podrán continuar las labores de descubrimiento de activos y obtención de información financiera sobre propiedades españolas en Estados Unidos. Entre las actuaciones ya iniciadas figuran requerimientos dirigidos a bancos, despachos de abogados y empresas relacionadas con la selección española y el Mundial de 2026 con el objetivo de proceder a embargos durante el campeonato de fútbol.

El juez recuerda además que España no ha dado pasos efectivos para pagar el laudo y señala que, aunque el Gobierno argumenta que la normativa comunitaria dificulta dichos pagos, no ha acreditado haber solicitado formalmente autorización a la Comisión Europea ni haber activado otros mecanismos para tratar de cumplir con la sentencia.

El origen de los impagos a las renovables es de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en renovables del 25%. Ante la grave crisis económica posterior, Zapatero decidió unilateralmente bajar esas primas para las inversiones fotovoltaicas, lo que originó ya el primer arbitraje en noviembre de 2011.

Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y ante la grave crisis económica que heredó, aprobó también unilateralmente la rebaja de las primas a todas las inversiones en renovables. A partir de ahí, los fondos acudieron en masa a los tribunales de arbitraje, que les dieron la razón en la mayoría de los casos.

Fue entonces cuando el Gobierno de Sánchez decidió no cumplir los laudos arbitrales y no pagar esas indemnizaciones, lo que llevó a los fondos internacionales a acudir a los tribunales ordinarios de países como Reino Unido, Australia y Estados Unidos para reclamar esas indemnizaciones.

Estos tribunales están sentenciando a favor de los fondos y en contra de España, y en algunos casos ya han llegado al punto de autorizar embargos de bienes españoles, como la sede del Instituto Cervantes de Utrech. En el caso de Estados Unidos, los fondos están ya en el proceso de identificar bienes embargables en todo el país, incluyendo el avión del Rey si éste acude a Estados Unidos, por ejemplo, en el Mundial del verano.

Los fondos ya han ganado casi 30 casos y la deuda total de España supera los 2.300 millones de euros, incluyendo costas e intereses de demora. Crece cada día.