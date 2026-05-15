Sólo los auténticos madrileños son capaces de aprobar éste test: ¿Cuánto sabes de Madrid?

Hoy, viernes 15 de mayo Madrid celebra el día de San Isidro, patrón de la ciudad. Se celebra este festivo en esta fecha porque el cuerpo de San Isidro fue trasladado a la Iglesia de San Andrés. Isidro nació en torno a 1082, poco antes de que Madrid pasara a manos cristianas, y lo hizo en el Mayrit musulmán.

Viajó a Torrelaguna, donde conoció a su mujer, María Toribia, la cual también sería santa y conocida como María de la Cabeza. En el Códice de San Isidro solo se detallan cinco de sus milagros, aunque otros libros llegan a hablar de más de 400. Su milagro más abundante era encontrar agua incluso en las zonas más difíciles. En 1619, fue beatificado por Paulo V tras el Concilio de Trento y decretó que esta fecha era el día de su festividad en la región.

Cuánto sabes de Madrid

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