Sólo los auténticos madrileños son capaces de aprobar éste test: ¿Cuánto sabes de Madrid?
Se celebra este festivo en esta fecha porque el cuerpo de San Isidro fue trasladado a la Iglesia de San Andrés
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Hoy, viernes 15 de mayo Madrid celebra el día de San Isidro, patrón de la ciudad. Se celebra este festivo en esta fecha porque el cuerpo de San Isidro fue trasladado a la Iglesia de San Andrés. Isidro nació en torno a 1082, poco antes de que Madrid pasara a manos cristianas, y lo hizo en el Mayrit musulmán.
Viajó a Torrelaguna, donde conoció a su mujer, María Toribia, la cual también sería santa y conocida como María de la Cabeza. En el Códice de San Isidro solo se detallan cinco de sus milagros, aunque otros libros llegan a hablar de más de 400. Su milagro más abundante era encontrar agua incluso en las zonas más difíciles. En 1619, fue beatificado por Paulo V tras el Concilio de Trento y decretó que esta fecha era el día de su festividad en la región.
Cuánto sabes de Madrid
Madrid está lleno de rincones, tradiciones, curiosidades y secretos que sólo los más ‘gatos’ conocen de verdad. Desde monumentos históricos hasta expresiones castizas, pasando por gastronomía o lugares emblemáticos, este test pondrá a prueba cuánto sabes realmente de la capital. ¿Serás capaz de acertar todas las preguntas? Atrévete a demostrar si eres un auténtico experto en Madrid o descubre cuánto te queda por aprender de una de las ciudades más fascinantes no sólo de España, sino también del mundo entero.
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