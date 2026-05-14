Fernando Tejero en ‘El Hormiguero’: «El peor encasillamiento es el paro»

Este jueves 14 de mayo, Fernando Tejero ha cerrado la semana de invitados de El Hormiguero (Antena 3) para presentar Cómicos de Roma, la adaptación de David Mamet de la obra de Plauto para el Festival de Mérida (que se verá en agosto de 2026). El actor ha hablado de su nueva aventura tras abandonar su papel de Fermín Trujillo en La que se avecina (Telecinco) para emprender nuevos retos, como este.

Sobre su concierto con Dani Martín

Además, la visita de Tejero a El Hormiguero ha sucedido días después de subirse al escenario junto a su amigo Dani Martín, al que agradeció en el Roig Arena de Valencia el apoyo de toda su familia en uno de los momentos más complicados de su vida y se atrevió a cantar con él en directo.

«Siempre me ha gustado cantar; he dado clases de canto. He cantado con Sabina, con Rozalén, con Estopa y con Dani también. Me dijo que fuera a Córdoba para cantar en mi tierra, ha comentado el actor sobre su actuación viral junto a Dani Martín, además de añadir: «No es como en el teatro, que tomas más conciencia porque se crea ese silencio. Yo salía y empezaba a cantar y empezaba mi imagen y se escuchaba gritar; el público estaba conmigo y yo me lo curré mucho. Hay un momento en que estamos uno frente al otro, él hace un gesto con la mano y era diciendo que empezamos juntos, luchando cada uno por nuestros sueños, y fíjate dónde estamos. Se me saltaron las lágrimas».

Fernando Tejero explica su experiencia en el Roig Arena con @_danielmartin_ #TejeroEH pic.twitter.com/SUXZjfJTWt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 14, 2026

Sobre su nueva obra de teatro

Al ser preguntado por Cómicos de Roma, la adaptación de David Mamet de la obra de Plauto para el Festival de Mérida, Fernando Tejero ha dicho: «Es cierto que me lo propusieron hace mucho tiempo y no lo acepté porque no me terminaba de ver en la función que me ofrecían y, este año tampoco lo tenía pensado, tengo mucho lío, pero el director me ofreció un David Mamet, que es una función que no se conoce mucho y que a mí me costaba encajar en Mérida. Me produjo curiosidad, me la leí y lo vi claro. Estoy encantado y acojonado a la vez, porque es una gran responsabilidad. Vamos a hacer una cosa muy bonita y es un sueño para cualquier actor. La venta de entradas va como un tiro».

Fernando Tejero y el miedo al paro

En un momento determinado, Pablo Motos le ha preguntado a Fernando Tejero: ¿Qué te pone más nervioso: salir a escena, el primer día de rodaje de una serie o no tener trabajo? El actor ha dicho: «El no tener trabajo, que, afortunadamente, me ha pasado pocas veces. A mí me decían que me iban a encasillar y yo contestaba: El peor encasillamiento es el paro».