Hiba Abouk en ‘La Revuelta’: «No sé si casarme o acostarme con Florentino Pérez»

Este jueves 14 de mayo, la actriz Hiba Abouk ha sido la última invitada de la semana en La Revuelta de La 1 de TVE La artista ha acudido a presentar su última obra de teatro, Cucaracha. David Broncano, el presentador, ha confesado que Abouk era la invitada del día que España sufrió un apagón general un año antes y que le debía una entrevista. Además, la invitada se ha enfrentado a un nuevo juego del programa (que inauguró Inma Cuesta el día anterior) y ha tenido que dar un titular bastante comprometido.

El juego con Florentino Pérez

Durante la entrevista, Broncano ha utilizado un nuevo juego que había iniciado el día anterior la actriz Inma Cuesta. Se trata del clásico juego de con quién te casarías, con quién te acostarías y a quién matarías.

Las opciones que le dio Broncano a Abouk eran el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; la actriz Sydney Sweeney; y Lucas del dúo musical Andy y Lucas. La actriz ha respondido, entre risas: Descarto al tercero… No sé si casarme o follarme a Florentino. Estoy ahí ahí porque vaya lío. Me follo a Florentino y me caso con Sydney».

Las preguntas clásicas

Abouk también ha contestado a las preguntas clásicas del programa:

La primera era: «¿Patrimonio total, dinero en el banco?» Ella ha contestado: «Lo justo para vivir. Menos que tú. Pero bien, ni a mis hijos ni a mí nos falta de nada».

Y sobre las relaciones sexuales durante el último mes, la actriz ha confesado: «Estoy en un momento muy espiritual. Cero. He querido preservar la energía hasta que llegue la persona adecuada. Mi cuerpo es mio».

Hiba Abouk y el gran apagón

El 28 de abril de 2025 Hiba Abouk iba a ser la entrevistada de La Revuelta, pero sucedió el gran apagón en España. La actriz ha explicado cómo vivió ese día: «Fue terrible. No se me avisó ( de que no podía acudir a La Revuelta) porque no se podía, pero yo me imaginé que era imposible. Lo deduje y mi máxima preocupación era llegar al colegio para recoger a mis hijos.Fue una odisea con los semáforos. Un camino que hago en 15 min lo hice en tres horas».