Qué fue de Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús en ‘La Pasión de Cristo’: así cambió su vida

La industria del cine nos ha presentado, a lo largo de sus años de vida, numerosas obras de arte audiovisuales que han pasado a la historia. Hace tan solo unos días, en nuestro país y en muchos otros, celebramos la llegada de la Semana Santa. Una época clave en el año donde siempre es habitual ver películas de Jesucristo y su historia. De hecho, si hablamos de estas producciones, uno de los largometrajes más icónicos es La Pasión de Cristo, la dirigida por Mel Gibson. Y es que la interpretación de Jim Caviezel no dejó indiferente a nadie en ningún momento.

La película vio la luz en el 2004 y, desde entonces, se ha convertido en un clásico del cine. Para Jim Caviezel, el formar parte de esta producción supuso un gran impulso en su carrera profesional. De hecho, el largometraje tuvo tanto éxito que fue nominado a tres premios Oscar y ganó galardones como el Satellite Award. Para el actor también fue un gran hito. Pues, se le abrieron las puertas a participar en numerosas ficciones. De hecho, tras esta, se le pudo ver en proyectos como Déjà vu, Outlander, Plan de escape, Paul, Apostle of Christ, Onyx: Kings of the Grail, Sonido de libertad, entre otros.

¿Qué sucedió con Jim Caviezel?

Aunque La Pasión de Cristo fue un rotundo éxito y estuvo muy aclamada por la crítica, lo cierto es que a Jim Caviezel le afectó de cierta manera a nivel profesional. Y es que, a pesar de que el artista pudo formar parte de más proyectos audiovisuales, su interpretación de Jesucristo lo encasilló en Hollywood y no fue considerado para grandes producciones. De hecho, tras ello, el trabajo que más impulso le dio fue la serie Person of Interest, donde interpretó a John Reese.

Según se ha podido saber, durante los últimos años, el actor ha orientado su trabajo a proyectos de contenido religioso y político. Además, se ha mostrado muy activo en la realización de conferencias y eventos. En plataformas como Instagram, actualmente, acumula más de 780.000 seguidores.

¿Habrá secuela de ‘La Pasión de Cristo’?

Más de dos décadas han pasado del estreno de La Pasión de Cristo. Pero, el propio Mel Gibson ha confirmado que lleva mucho tiempo trabajando para lanzar la esperada secuela de la película. Por ahora, son prácticamente nulos los detalles que se saben al respecto, pero se ha anunciado que llegará bajo el título de La Resurrección de Cristo. Además, se ha hablado de la posibilidad de que la producción sea dividida en dos partes.

Por lo tanto, se tendría como objetivo profundizar bien la historia sin realizar saltos excesivos. Asimismo, y como no podía ser de otra manera, Jim Caviezel será el encargado de interpretar a Jesucristo. Un proyecto muy ambicioso que, cuando sea estrenado, promete no dejar indiferente a nadie. Pero, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es la misma. ¿Será la secuela tan buena como la primera obra?