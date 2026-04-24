Adiós a Skechers: la alternativa barata y bonita que arrasa en Decathlon
Skechers empieza a tener competencia seria en el mercado del calzado cómodo
En este caso, el foco está en Decathlon, donde un modelo en concreto está ganando protagonismo
Hablamos de las zapatillas RL70 de ante, cuyo éxito no se explica por un solo motivo
El reinado de marcas como Skechers en el terreno del calzado cómodo para el día a día empieza a tener competencia seria, y además mucho más asequible. En este caso, el foco está en Decathlon, donde un modelo en concreto está ganando protagonismo sin necesidad de grandes campañas. Hablamos de las zapatillas RL70 de ante, cuyo éxito no se explica por un solo motivo, sino por una suma bastante clara de factores que encajan con lo que mucha gente busca ahora mismo.
Lo primero que llama la atención de estas zapatillas es su aspecto y diseño. Tienen ese aire retro que recuerda a modelos clásicos, pero sin resultar antiguas. El acabado en ante les da un punto más cuidado que otras zapatillas básicas, con una textura suave que se nota tanto a la vista como al tacto. No son llamativas en exceso, pero tampoco pasan desapercibidas, y eso juega a su favor a la hora de combinarlas con ropa de diario. Además, el hecho de que estén disponibles en colores como el burdeos, blanco o verde hace que encajen en distintos estilos sin complicarse demasiado. Es el tipo de zapatilla que puedes usar con vaqueros, con un look más informal o incluso para algo un poco más arreglado.
Más allá de la estética, otro de los puntos que está impulsando su éxito es la comodidad. No están pensadas para hacer deporte intenso, sino para acompañar durante horas sin que resulten pesadas. De hecho, uno de sus puntos fuertes es precisamente su ligereza, con un peso en torno a los 400 gramos, algo que se nota cuando se usan durante todo el día.
Las zapatillas perfectas y baratas de Decathlon
El ajuste es el clásico de cordones y la horma es bastante estándar, lo que facilita acertar con la talla habitual. A esto se suma una suela fina y flexible que permite caminar con naturalidad, sin esa sensación rígida que a veces tienen otros modelos más deportivos. En conjunto, cumplen bien con lo que muchas mujeres buscan, unas zapatillas cómodas sin demasiadas complicaciones.
Otro factor que explica por qué están teniendo tanto éxito es el precio. Decathlon las tiene a la venta en tiendas físicas y online por 39,99 euros, una cantidad muy por debajo de lo que suelen costar modelos similares de muchas marcas conocidas. Esa diferencia es importante, sobre todo en un momento en el que muchos consumidores miran más el gasto antes de comprar. Poder acceder a unas zapatillas con buen aspecto y cómodas sin superar esa barrera hace que resulten una opción muy atractiva, especialmente frente a alternativas que duplican el precio sin ofrecer algo demasiado distinto para el uso diario.
Cada vez más personas priorizan productos sencillos, que cumplan bien y que no obliguen a gastar de más solo por llevar un logotipo concreto. En esas, Decathlon está encontrando su sitio también fuera del ámbito puramente deportivo, con propuestas que encajan en la vida cotidiana. Las zapatillas RL70 de ante son un buen ejemplo de ello. No buscan destacar por tecnología ni por prestaciones avanzadas, sino por ofrecer lo necesario para el día a día con un diseño agradable y un precio fácil de asumir.
