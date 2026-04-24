El Pentágono plantea la expulsión de España de la OTAN por su postura frente a la guerra de Irán

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha planteado la expulsión de España de la OTAN por su postura frente a la guerra de Irán. Así se desprende de un correo electrónico interno del Pentágono, que baraja las opciones de EEUU para castigar a los aliados de la OTAN que no han apoyado a Washington en Oriente Medio.

Asimismo, el Departamento de Defensa quiere que se vete a algunos países para que no puedan acceder a «puestos importantes y de prestigio» dentro de la Alianza.

Según ha publicado en exclusiva Reuters, un funcionario estadounidense ha asegurado que en el Pentágono ya circula un correo electrónico que habla de la expulsión de España por prohibir a EEUU el uso de las bases de Morón y Rota. Esto sería un movimiento sin precedentes. También se contemplan castigos a otros aliados por dar la espalda a la Casa Blanca en el marco de la guerra de Irán

Preguntado por esta información, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, ha señalado que «el Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente disponga de opciones creíbles para garantizar que los aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte». «No tenemos más comentarios sobre deliberaciones internas al respecto», ha agregado.

Hace ya un mes, el presidente estadounidense habló de la posibilidad de abandonar la OTAN en respuesta a su postura frente a la guerra de Irán. En las últimas semanas, Donald Trump ha criticado duramente a los aliados por no enviar tropas para colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz, que fue cerrado al transporte marítimo tras el inicio de la ofensiva lanzada por EEUU e Israel el 28 de febrero.