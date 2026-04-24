Hispanoamérica se fija en China y construye un corredor que une dos océanos a través de 4 países y 3.250 km

Estamos acostumbrados a ver cómo China rompe récords con sus obras de ingeniería, pero nos resulta más difícil imaginar alguno de esos grandes mega proyectos en Hispanoamérica. Sin embargo, cuatro países ya preparan un corredor que cruzará dos océanos.

Por supuesto, hablamos de la iniciativa de Chile, Argentina, Brasil y Paraguay para desarrollar el mega proyecto de ingeniería del Corredor Bioceánico de Capricornio, también conocido como Corredor Bioceánico Vial.

Por increíble que parezca está más cerca de convertirse en una realidad y cambiar el mapa logístico de América. Contará con una extensión de 3.250 kilómetros para conectar a los cuatro países por carretera y salvar el océano Atlántico y el Pacífico, lo que abre la puerta al comercio internacional.

El mega proyecto que conectará 4 países de Hispanoamérica y el océano Atlántico y Pacífico

El proyecto tiene sus inicios hace más de una década, cuando los gobiernos de Brasil, Argentina, Chile y Paraguay firmaron un acuerdo para impulsar una conexión terrestre que integrara sus economías.

Desde entonces, el proyecto ha avanzado de forma progresiva, con reuniones técnicas y coordinación entre administraciones nacionales y regionales.

La hoja de ruta incluye la conexión de ciudades clave como Campo Grande y Porto Murtinho en Brasil, Carmelo Peralta y Mariscal Estigarribia en Paraguay, así como Tartagal, Jujuy y Salta en Argentina.

Pero lo más importante es que el trazado culmina en los puertos del norte de Chile, con lo que consolidan un eje transversal que rompe con la tradicional orientación norte-sur de las infraestructuras sudamericanas.

De hecho, ya no sólo es un proyecto teórico, sino que las obras empiezan a ser una realidad. Por ejemplo, uno de los hitos más relevantes es la inminente finalización del Puente de la Bioceánica.

Es decir, una infraestructura de más de 1.300 metros sobre el río Paraguay que conectará Brasil y Paraguay. Esta obra es fundamental para garantizar la continuidad del corredor y marcará el inicio operativo del proyecto, previsto para junio de 2026.

Por qué el Corredor Bioceánico de Capricornio cambia el mapa de Hispanoamérica

En Hispanoamérica ya hay grandes proyectos de ingeniería, pero pocos son tan importantes como esta nueva infraestructura. Y es que se trata de un proyecto basado en la cooperación internacional para cambiar el comercio.

En Brasil, el proyecto arranca en Mato Grosso do Sul, enlazando con carreteras que llevan hasta el puerto de Santos. Por su parte, Paraguay construye actualmente una ruta de más de 500 kilómetros que atraviesa el Chaco, una de las zonas más inhóspitas del continente.

En Argentina, el eje discurre por las provincias de Salta y Jujuy, conectando con las rutas nacionales 34, 51 y 52 hasta los pasos fronterizos de Sico y Jama. Desde allí, Chile ha planificado mejoras en carreteras y puertos para absorber el incremento de tráfico, especialmente en Antofagasta y Tarapacá.

El resultado será una alternativa real al Canal de Panamá para determinados flujos comerciales, especialmente para mercancías entre Asia y Sudamérica. La clave será el ahorro logístico.

Impacto económico del corredor internacional que preparan en Hispanoamérica

Más allá de la infraestructura, el Corredor Bioceánico representa un cambio en la dinámica económica de la región. El objetivo final es desarrollar nuevas industrias, mejorar la competitividad de las exportaciones y generar empleo en zonas tradicionalmente olvidadas.

Además, la mejora en infraestructuras irá más allá del corredor. Por ejemplo, habrá que invertir en servicios complementarios como puertos secos, zonas logísticas, infraestructuras ferroviarias y modernización aduanera.

Todo ello contribuirá a agilizar el tránsito de mercancías y a posicionar a los países implicados como actores relevantes en el comercio internacional.