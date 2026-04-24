Conchita la poligrafista rescata el ‘Polideluxe’ para retratar a Pedro Sánchez: ¿dice la verdad?
"¿Es verdad que usted ha subido la renta a sus 20 inquilinos?", plantea Conchita Pérez, la poligrafista de 'Sábado Deluxe'
Conchita Pérez, la poligrafista que tantas noches de gloria dio a Sábado Deluxe con su Polideluxe -casi consagrado como un programa propio dentro de aquel Sálvame golfo en Telecinco-, ha vuelto a marcarse un hit con su famoso detector de mentiras del que nadie sale indemne y con el que Kiko Matamoros se hizo un máster, prácticamente: ha retratado con la máquina de la verdad a Pedro Sánchez.
Nunca nadie cobró tanto en Sábado Deluxe por decir tan poco en directo. La intervención de la taciturna poligrafista se limitaba a pronunciar un simple «dice la verdad» o «miente» y, ahora, se ha reinventado para hacer gala nuevamente de esa increíble habilidad de rentabilización para detectar mentiras. Una capacidad de la que ni siquiera puede alardear la Inteligencia Artificial (IA), al menos por ahora.
Así, Conchita la poligrafista se ha tirado a la piscina para plantarse delante de Pedro Sánchez, al que se ha referido como «señor honesto». La
sinceridad de su entrevistado casi provoca que la máquina de Conchita explotara con una aguja desatada a la hora de dibujar un excesivamente rayado poligrama. Conchita ha subrayado la cantidad de mentiras que ha ido detectando el aparato.
«Viene voluntariamente a hacer la prueba del polígrafo. ¿Está preparado para decir la verdad?», dice al incio de la conversación. La respuesta de su entrevistado es contundente: «Siempre, Conchita». Pero la primera mentira detectada por el polígrafo es inmediata: «Yo no tengo nada que ocultar».
Todas las preguntas planteadas reciben una respuesta falsa:
- ¿Por qué cobra dietas, si duerme en su propia casa?
-
- Las necesito para comer.
-
- También yo, y no me pagan. ¿Ha aceptado algún regalo por agradecimiento?
-
-
- Alguna cesta de Navidad, nada más.
-
- ¿Sólo una cesta de Navidad o una cada año? [Risa malvada] ¿Ha utilizado dinero público para gastos personales?
-
- Claro que no, eso es gravísimo.
-
- ¿Ha colocado alguna vez a algún familiar o amigo en un cargo público?
-
- Jamás. Sólo contratamos por méritos.
-
- Últimamente repite mucho que hay que bajar el precio de la vivienda. ¿Es verdad que usted ha subido la renta a sus 20 inquilinos?
-
- No se meta usted en mis asuntos, son inversiones privadas. La política es otra cosa.
-
«El polígrafo no miente, los políticos, a veces sí», dice Conchita Pérez a cámara tras finalizar la prueba. La poligrafista ha escogido a un falso Pedro Sánchez -aunque con una melena que recuerda más con Donald Trump- para promocionar su trabajo y, a juzgar por las preguntas escogidas para hacerlo, no parece dar mucha credibilidad al presidente del Gobierno (al real). «¿A qué político te gustaría ver pasar por el polígrafo?», plantea a su público.
@conchitaperezpoligrafoPolígrafo al político Honesto. Dice que “nunca ha mentido”… pero el polígrafo opina otra cosa 😬💥 ✅ La prueba del polígrafo te permite descubrir la verdad. Asesoramiento gratuito SIN COMPROMISO. Contacta conmigo y te ayudaré en todo lo posible. Máxima discreción. 👉 https://poligrafiaprofesional.com 📧 [email protected] 📞 670 99 01 02 🎥 #Polígrafo #Política #Corrupción #Mentiras #Viral2025 #Entrevistas #Sinceridad #TendenciasTikTok #DetectorDeMentiras #pruebadepoligrafo #conchitaperez♬ sonido original – Conchita Pérez
