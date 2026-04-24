Destapan la verdad sobre la relación del Mago Pop y Jessica Goicoechea: «Hay una fotografía»

La relación entre el ilusionista Antonio Díaz, conocido como el Mago Pop, y la modelo e influencer Jessica Goicoechea ha irrumpido con fuerza tras la difusión de una serie de informaciones que apuntan a un posible vínculo sentimental entre ambos.

Aunque ninguna de las partes ha confirmado públicamente el romance, las declaraciones del periodista Javi Hoyos y la existencia de una imagen que mostraría un beso han avivado el interés mediático en torno a esta historia.

Fue el propio Hoyos quien adelantó lo que definió como un «romance sorpresa» a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, altavoz que dedica a este tipo de noticias. El presentador asegura que la modelo y el ilusionista han compartido «varias citas» en las últimas semanas. «Hay una fotografía en la que se puede ver que ambos se dan un beso que confirma este romance. La he podido ver con mis propios ojos», afirmaba con rotundidad.

No obstante, el periodista matizaba sus propias palabras, insistiendo en que el término «romance» no implica necesariamente una relación formal. Según explicaba, Goicoechea y el mago «no son pareja» en sentido estricto, sino «dos personas solteras que han tenido varias citas». En este contexto, dejaba abierta la evolución de su vínculo: «Veremos cómo evoluciona esto. Ojalá este romance siga adelante», concluía.

Habla el entorno de Goicoechea

Ante la repercusión de estas declaraciones, el entorno de la modelo ha salido al paso para rebajar la intensidad de los rumores. Desde el equipo de representación de Goicoechea se ha señalado que las informaciones difundidas estarían «sacadas de contexto» y han subrayado que entre los implicados existe únicamente una relación de amistad. «Son todos buenos amigos y ya está», han asegurado, sin entrar en más detalles.

Uno de los pocos momentos en los que ambos coincidieron públicamente tuvo lugar el pasado mes de diciembre en Barcelona, durante la rueda de prensa en la que el Mago Pop anunció su ambiciosa gira internacional. El evento, celebrado en el Teatro Victoria, congregó a numerosas personalidades del ámbito cultural, político y del espectáculo. Entre los asistentes se encontraba Jessica Goicoechea, quien incluso subió al escenario vestida de blanco, así como el actor Álex González.

Durante esa comparecencia, Antonio Díaz dio a conocer su proyecto más ambicioso hasta la fecha: una gira de estadios que arrancará en el Santiago Bernabéu y que le llevará posteriormente a ciudades como Miami y distintas localizaciones en el Reino Unido. De materializarse, se convertiría en el primer ilusionista en la historia en emprender una gira de estas características, consolidando así su proyección internacional.

El acto contó además con la participación de figuras de renombre como Helen Hunt, Aaron Paul, Mira Sorvino, Billy Zane o Michelle Rodríguez, así como representantes institucionales como el presidente de Cataluña, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La presencia de Goicoechea contribuyó a reforzar la percepción de cercanía entre ambos, aunque en aquel momento no trascendieron indicios de una relación más allá de lo profesional o social.

Relaciones mediáticas y muy seguidas

En cuanto a la vida personal de Jessica Goicoechea, los últimos meses han estado marcados por cambios significativos. En septiembre, la modelo dejó de seguir en redes sociales a Manu Moreno, su última pareja conocida, en medio de rumores de crisis que terminaron confirmándose con ese gesto.

Previamente, Jessica había mantenido una relación con el futbolista Marc Bartra, también de carácter público. Recientemente, en marzo, la influencer abordó uno de los episodios más difíciles de su vida tras ganar el juicio contra River Viiperi.

La discreta vida del Mago Pop

Por su parte, Antonio Díaz ha mantenido tradicionalmente un perfil muy discreto en lo que respecta a su vida privada. A pesar de su proyección internacional como ilusionista, son escasos los detalles que han trascendido sobre su entorno personal o sentimental. En una entrevista concedida en 2023, el artista hablaba principalmente de su familia, destacando la relación cercana con sus hermanos, a quienes definía como su «inspiración» y su «gasolina».

En esa misma conversación, explicaba que sus padres, de edad avanzada, ocupan un lugar importante en su vida, aunque desde una perspectiva en la que él asume el rol de cuidador. Sobre sus hermanos, señalaba que se trata de personas ajenas al foco mediático, con profesiones como la fisioterapia y la oftalmología.

Hasta la fecha, no se había vinculado públicamente al Mago Pop con ninguna relación sentimental conocida, lo que ha contribuido a que las recientes informaciones despierten aún más interés. A la espera de nuevos datos o declaraciones que arrojen luz sobre la naturaleza de su relación, la atención mediática continúa centrada en dos figuras que, desde ámbitos distintos, han logrado captar el interés del público.

Mientras tanto, el desarrollo de sus respectivas carreras podría marcar también el ritmo de cualquier posible evolución en el plano personal. Habrá que esperar para ver en qué evoluciona todo esto y si el entorno de Jessica ha dicho la verdad.