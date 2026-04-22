Jessica Goicoechea ha copado numerosos titulares en las últimas horas debido a los rumores de relación con Antonio Díaz Cascajosa, más conocido como el Mago Pop. Las redes sociales han destapado este supuesto affair, que todavía no se ha convertido en un romance definitivo. Fue a finales del año pasado cuando la influencer coincidió con su nueva ilusión en un evento sobre magia. ¿Surgiría entonces la chispa? Sea como fuere, ya han tenido varias citas -con beso incluido-. Esta noticia llega solo meses después de que la modelo catalana pusiera fin a su historia de amor con Manu Moreno, jugador de la selección española de rugby.

Desde que se diera a conocer en redes sociales hace más de una década, la joven ha cosechado numerosos éxitos en su profesión. Sin embargo, y aunque todo parezca idílico en su perfil, lo cierto es que en el amor no ha tenido demasiada suerte en ocasiones. De hecho, su primera relación pública fue, cuando menos, tormentosa para la creadora de contenidos.

El amplio currículum amoroso de Jessica Goicoechea

Pese a su fama en redes sociales -donde actualmente acumula casi dos millones de seguidores-, Goicoechea siempre ha sido muy discreta a la hora de publicar su vida personal. De hecho, aunque sus romances están a la orden del día, en pocas ocasiones ha compartido contenido sobre los hombres que han formado parte de su vida.

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Esta decisión por parte de la influencer, quizás, venga motivada por su pasado sentimental. Entre el 2018 y el 2020, la catalana mantuvo una relación sentimental con River Viiperi, un modelo de Ibiza. Sin embargo, aunque de cara al público todo parecía de color de rosas, lo cierto es que Goicoechea estaba encerrada en un castillo de naipes o, al menos, es lo que testificó ante la justicia tras denunciar a su ex por agresión sexual. Un delito por el cual los tribunales le han dado la razón a la modelo, que apuntó que lo peor para ella fue la «violencia psicológica»: «La que todo el mundo conoce es la violencia física, pero la que más sufrí y la que más huella me dejó fue la psicológica».

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Poco tiempo después, salió a la luz que la creadora de contenidos había recuperado la ilusión en un reconocido actor español. Aunque Goicoechea trató de llevar esta historia de amor en la más estricta intimidad, lo cierto es que finalmente lo que se convirtió en un secreto a voces terminó con la confirmación de ambos protagonistas. A través de redes sociales, fue la propia modelo la que destapó su relación con Arón Piper, cuya fama despegó gracias a su papel protagonista en Élite. Sin embargo, este romance solo duró dos años, hasta el 2022, cuando Jessica parecía que había encontrado al hombre de su vida.

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Meses después de terminar su romance con el actor español, la empresaria volvió a ocupar su corazón. Esta vez sería junto a un futbolista muy conocido: Marc Bartra, ex de la periodista Melissa Jiménez. De hecho, y a diferencia de otras relaciones de su pasado, Goicoechea no dudó en posar con el futbolista ante las cámaras, así como publicar imágenes en sus redes sociales. Una prueba que dio cuenta de que su relación estaba más que consolidada. Sin embargo, y tras varias idas y venidas, en 2024 decidieron poner punto y final a su idilio. Eso sí, nunca dejaron de tener contacto y su buena relación es evidente.

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Finalmente, y antes de la llegada del Mago Pop a su vida, la modelo mantuvo una relación sentimental con Manu Moreno, un jugador de rugby de la selección española. Una historia de amor que fue breve pero intensa y que duró siete meses.