Todo sobre la gira mundial del Mago Pop en estadios: fechas, entradas, precios y los famosos que le acompañarán

El Mago Pop ha anunciado una ambiciosa gira mundial de magia por estadios, algo inédito en su carrera: su espectáculo pasará a arenas y recintos de gran capacidad, con una escala que va más allá de teatros tradicionales. La primera parada de esta gira será en el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid.

El anuncio se ha hecho en un evento especial celebrado en su teatro en Barcelona, en el cual han participado varias personalidades y celebridades, dando carácter mundial al proyecto del mago. Según la nota oficial, se trata de llevar «magia a gran escala», con un montaje espectacular, efectos, puesta en escena de nivel internacional, y un formato diseñado para llenar estadios, en lugar de salas o teatros de menor aforo

Cuándo es la gira mundial del Mago Pop

Según la información disponible, el mago hará sus shows en teatros, con funciones en Barcelona previstas desde el pasado mes de octubre hasta el 3 de mayo de 2026, pero la agenda concreta de estadios aún no ha sido publicada en su página oficial. Esto significa que, aunque se ha anunciado el proyecto de gira mundial, los fans aún no saben cuándo ni dónde podrán asistir a los espectáculos en grandes recintos.

Los promotores del Mago Pop han señalado que se trata de un proyecto de «gran envergadura» que incluirá un montaje espectacular, con grandes efectos y una puesta en escena de nivel internacional, pero los detalles sobre fechas, ciudades y venta de entradas se darán a conocer más adelante.

Entradas para el Mago Pop: cuánto cuestan

Hasta el momento, los precios oficiales de las entradas para la gira mundial en estadios no han sido publicados. En espectáculos anteriores del Mago Pop en teatros, los precios oscilaban entre 40 y 82 euros, dependiendo de la localidad y la visibilidad del asiento. Dado que los espectáculos ahora serán en estadios, se prevé que los precios puedan variar y contar con tarifas escalonadas según zona o tipo de asiento, probablemente con un coste superior al de los teatros. La venta se espera que se realice online y en taquilla, con antelación y prioridad para los primeros compradores.

Qué famosos estarán con el Mago Pop

La presentación de la gira mundial contó con la participación de varias personalidades y celebridades del cine, la moda y el espectáculo, mostrando la ambición internacional del proyecto. Entre los nombres confirmados que acompañarán al Mago Pop en la promoción y algunas funciones destacan: