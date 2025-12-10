Adiós al sol en Cataluña: Meteocat avisa y no estamos preparados para lo que llega a partir de este día

Meteocat avisa de que no estamos preparados para lo que llega a partir de este día, Cataluña se despedirá del sol este día. Es momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede acabar coinvirtiéndose en una serie de elementos que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. A toda velocidad parece que el otoño de lo más estable que hemos tenido en estos días va desapareciendo por momentos. Nos enfrentamos a unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Estos expertos en el tiempo saben muy bien que deberemos empezar a ver llegar un giro radical que, sin duda alguna, nos puede afectar de cara a unas fechas muy especiales. Este último fin de semana que nos está esperando en estos días que hasta la fecha desconocíamos en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Un tiempo de cambios puede estar a la vuelta de la esquina, sobre todo, si tenemos en consideración que tocará empezar a ver llegar esta situación de lo más invernal en el peor de los momentos posibles.

El sol en Cataluña se despide por completo

Este puente de la Constitución nos ha dejado una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Es momento de aprovechar algunas situaciones que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que el tiempo se convierte en protagonista, tocará saber en todo momento qué nos está esperando para organizar determinados planes. Estaremos muy pendientes de algunas situaciones que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en unos días en los que realmente todo puede acabar pasando.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno en estos días de invierno en los que vamos a esperar lo mejor. Son tiempos de cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Un giro radical esencial en estos tiempos que corren y que pueden darnos un invierno que llegará a pasos agigantados. Barcelona se despide del sol por una poderosa razón.

Avisa Meteocat de que no estamos preparados para lo que llega este día

Los expertos de Meteocat no dudan en lanzar una poderosa advertencia que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada elemento cuenta, podremos afrontar un cambio de tendencia que parece que será una realidad en breve. Tendremos que ver llegar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser clave.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso en el litoral y el prelitoral y poco nuboso con nubes altas en el resto. Brumas y probables bancos de niebla por la mañana en zonas del litoral, prelitoral y depresión central. Probables precipitaciones débiles y dispersas la segunda mitad del día en el tercio sur, sin descartarlas en puntos del litoral central. Temperaturas mínimas sin cambios, salvo ascensos en el sur de Tarragona; máximas en ligero descenso o sin cambios. Heladas en el Pirineo, que serán débiles en general y se extenderán a zonas colindantes. Viento flojo con intervalos de intensidad moderada en el Ampurdán y viento flojo variable en el resto, con intervalos de este flojo ocasionalmente moderado en el litoral central y el tercio sur por la tarde y aumentando a nordeste moderado en el litoral de Tarragona al final del día».

Siguiendo con la misma previsión para el resto de España: «Un frente dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, tendiendo a abrirse claros en el extremo noroeste a lo largo del día, y sin llegar a afectar a la fachada oriental ni a Baleares donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos. Se darán precipitaciones en amplias zonas de la Península tendiendo a menos a lo largo del día, de carácter ocasional y disperso en el extremo noroeste y sin esperar que alcancen al tercio oriental ni a Baleares. El cuadrante suroeste recibirá los mayores acumulados, con probabilidad de ser fuertes en Huelva sin descartarlas persistentes. También podrían ser localmente fuertes en áreas aledañas o persistentes en el oeste del sistema Central. En Canarias la cola del frente dejará cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles en vertientes norte y este de las islas, también posibles de forma ocasional en el resto, y con una tendencia a cesar y abrirse claros. Probables bancos de niebla matinales dispersos en el extremo noroeste peninsular, bajo Ebro, entornos de montaña y Baleares. Temperaturas máximas en descenso en Canarias y en la mayor parte de la Península, de forma localmente notable en zonas de la meseta Sur y del interior de Andalucía. Pocos cambios en Baleares y algunos aumentos en litorales y depresiones del nordeste peninsular, sur de Galicia y oeste de Castilla y León. Las mínimas descenderán en el Cantábrico, cuadrante noroeste peninsular y Ampurdán, con pocos cambios en las islas y predominio de los aumentos en el resto, más acusados en el Ebro y depresiones de la vertiente atlántica sur. Heladas débiles en el Pirineo».