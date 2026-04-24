La Feria de Abril ha vuelto a convertirse en ese escaparate donde no solo se marcan tendencias, sino donde también se pone en valor la historia y la evolución de algunas de las grandes sagas españolas. En el caso de la Casa de Alba, ese vínculo entre pasado y presente cobra especial sentido al comparar dos momentos muy concretos: la primera imagen documentada en prensa, a la que ha tenido acceso COOL, de Cayetana Fitz-James Stuart en el Real —fechada el 21 de abril de 1966—, y la reciente aparición de Bárbara Mirjan, que este jueves 23 de abril ha debutado en la Feria como duquesa tras su boda con Cayetano Martínez de Irujo.

La fotografía de 1966 sitúa a Cayetana en una Feria muy distinta a la actual. En la imagen, donde aparece junto a su hijo y acompañada por Jacqueline Kennedy, no hay rastro del traje de flamenca ni de la puesta en escena que hoy domina el Real. Se trata de una escena social, elegante pero discreta, propia de una época en la que la Feria aún no funcionaba como pasarela. Sin embargo, con el paso del tiempo, la duquesa acabaría convirtiéndose en uno de los grandes iconos de este evento, marcando estilo con su particular forma de entender el traje de flamenca y consolidando una imagen inseparable de Sevilla.

Más de medio siglo después, el contexto ha cambiado por completo. La Feria es hoy un foco mediático donde cada detalle cuenta, y en ese escenario ha hecho su debut Bárbara Mirjan como duquesa. Su presencia no era una más: se trataba de su primera aparición en el Real tras su reciente matrimonio, en un año además especialmente simbólico para la familia, marcado por los homenajes a Cayetana en el centenario de su nacimiento.

Para la ocasión, Bárbara ha apostado por un traje de flamenca en color coral, de manga corta y con volantes en las mangas, una elección que no ha pasado desapercibida. Frente a los diseños más ajustados que predominan actualmente, ha optado por una silueta más suelta y con mayor movimiento, evocando estilos más tradicionales. El conjunto se ha completado con un mantoncillo en tono púrpura que aportaba contraste sin recargar el look, y con complementos discretos que reforzaban una imagen elegante y natural.

Su llegada al Real en coche de caballos junto a Cayetano Martínez de Irujo, saludando a su llegada y dirigiéndose a su caseta, ha dejado una de las imágenes más comentadas de la jornada. Un gesto que simboliza no solo la tradición, sino también su integración en una de las familias más vinculadas históricamente a la Feria de Abril. Junto a ellos, otros miembros de la Casa de Alba han vuelto a demostrar su estrecha relación con esta cita. Eugenia Martínez de Irujo ha rendido homenaje a su madre a través de sus estilismos, incorporando detalles muy personales en sus trajes de flamenca, mientras que Tana Rivera ha recuperado prendas pertenecientes a su abuela. Incluso Naty Abascal ha querido recordar estos días su amistad con Cayetana compartiendo imágenes históricas en la capital hispalense.

Dos momentos, dos generaciones y dos formas de vivir la Feria que reflejan la evolución de un evento que sigue siendo clave en la vida social española. Porque si algo queda claro es que, más allá de la moda, el Real continúa siendo un punto de encuentro donde tradición, historia y actualidad se dan la mano.