El cambio radical en la vida de Gal·la Mora: de ‘La isla de las tentaciones’ a cumplir un sueño empresarial

Gal·la Mora se dio a conocer en la cuarta edición de La isla de las tentaciones, programa al que acudió junto a Nico, su pareja entonces. Allí aterrizó siendo una de las más jóvenes de las que han pasado por las villas del programa, por lo que su vida ha cambiado por completo años después de su aparición en televisión. Desde entonces ha querido estar alejada de los realities y actualmente vive un momento dulce en lo profesional y en lo personal. El trabajo le sonríe después de anunciar dos negocios importantes y de haberse comprometido con su actual pareja, que no es Nico, al que conocimos en televisión.

La castellonense es ahora una influencer que durante los últimos meses se ha especializado en viajes, mostrando a sus seguidores algunos de los rincones más impresionantes del mundo. Pero esos viajes también le sirven para descubrir nuevas formas de negocio. En esta aventura le acompaña Joan, un joven que aparece en sus vídeos, pero está alejado por completo del mundo de las redes y no busca notoriedad en estos momentos, aunque no duda en ayudar a su chica en sus divertidos vídeos.

La relación se ha formalizado tanto que en julio de 2025 anunciaron que se casaban, aunque todavía no hay fecha para la boda. En ello podría haber influido que la creadora de contenido explicase meses después de su pedida de mano que la pareja no estaba pasando su mejor momento, aunque siguen juntos tras dos años de relación.

«Sí quiero porque contigo quiero todo: los días buenos, los difíciles, los planes locos, las rutinas simples, los domingos de nada y los sueños que aún ni pensamos. Nos casamos. Y no hay palabras suficientes para explicar lo feliz que me hace poder decir eso en voz alta. Gracias por elegirme, por quedarte, por construir esto conmigo. Lo nuestro es real. Y lo que viene… lo vamos a vivir juntos, como siempre lo soñamos», así lo anunciaba en sus redes sociales junto a un vídeo de la pedida de mano.

Sus proyectos empresariales

Gal·la pasó un 2025 y un comienzo de 2026 viajando por todo el mundo, teniendo Dubái, Indonesia y Tailandia como países en los que ha pasado los últimos meses. Allí, además de crear contenido, estaba en búsqueda de oportunidades de negocio.

Tal y como anunciaba a mediados de 2025, se trasladó hasta Lombok, en Indonesia, para firmar la compra de un terreno y la construcción de unas villas, por lo que se convertirá en propietaria de un hotel. Ese proyecto, como anunció a sus seguidores, irá para largo, puesto que las gestiones y los tiempos en Indonesia son muy distintos a los de España y tardará más de lo que espera.

Mientras llega ese esperado momento de poder ver ese hotel, la exparticipante de La isla de las tentaciones ha comenzado otra aventura. En enero de 2026 anunciaba la creación junto a su socia Clara de Velâme, una empresa de organización de eventos especializada en bodas, bautizos, comuniones y eventos de empresa.

Los problemas de Gal·la con sus implantes de pecho

@gal.law Si estás viendo esto… es porque estoy en quirófano. Y sí, finalmente he tomado la decisión de quitarme las prótesis mamarias y hacerme una mastopexia. No ha sido una decisión impulsiva. En 2021 me operé por cómo me veía… pero sobre todo por lo que escuchaba de los demás. En 2023 tuve que volver a pasar por quirófano porque las prótesis se desplazaron, literalmente se salieron de donde tenían que estar. Y después de todo esto, me he hecho una pregunta muy simple: ¿Esto me representa de verdad? La respuesta ha sido no. Me operé para gustar más. Hoy me opero para volver a gustarme. Así que hoy cierro una etapa. No para verme “mejor”, sino para volver a verme como soy. Como en 2020. Como yo. Y también quería daros las gracias, porque la comunidad que tengo es increíble. Todos los mensajes que recibo… de verdad, os leo y se que tengo la mejor comunidad del mundo. Os quiero muchísimo 💗 ig gal.law ♬ sonido original – Gal.la

En el mes de abril de 2026, la castellonense ha anunciado que se ha retirado los implantes de pecho, asegurando que nunca estuvo convencida de ello y que sintió una enorme «presión» por las críticas que recibió tras pasar por La isla de las tentaciones. Por desgracia, su primera operación salió mal y tuvo que volver a pasar por quirófano en 2023.

Según ha confesado, en esa segunda operación ya no estaba tan convencida de su aumento de pecho, por eso decidió que las prótesis fueran más pequeñas, pero en 2025 ha reflexionado y ha decidido quitárselas para siempre y volver a lucir su cuerpo.