El gesto que hacemos todos en España y que en Japón no debes hacer jamás si no quieres quedar como un maleducado

Japón está de moda y en 2025 un total de 42,7 millones de personas visitaron un país que tiene muchas joyas repartidas a lo largo de su extenso territorio. El Ministerio de Infraestructura, Transporte y Turismo del país anunció hace unos días un nuevo plan que incluye medidas contra el turismo masivo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre un país que está en auge y que te maravillará.

Japón batió en 2025 un récord de turismo después de que 42,7 millones de visitantes extranjeros eligieran este país como destino vacacional, lo que supuso un incremento del 15,8% con respecto al anterior. La depreciación del yen, el poder de las redes sociales, el manga, su gastronomía y la belleza del país en general han hecho a Japón situarse entre los destinos mejor considerados del mundo para viajar. Y no es para menos, porque este es uno de esos países que atrapan.

Ciudades como Tokio, Kioto y Osaka son los principales destinos de Japón, pero a lo largo de todo su territorio hay grandes joyas como Hiroshima, la isla de Miyajima con su tori flotante, la zona de los Alpes japoneses o las paradisíacas playas de Okinawa (en el sur del país). Esto ha hecho que este país ya haya batido un récord en turismo en 2025, que acude en masa durante la primavera en la llamada época de los sakura, que es cuando los cerezos sacan la flor rosa característica de las postales.

Después de superar un hito en lo que a visitantes extranjeros se refiere, el Ministerio de Infraestructura, Transporte y Turismo del país anunció hace unos días un plan contra el turismo masivo que tiene como objetivo «equilibrar» el turismo con la calidad de vida de los residentes. En 2028 entrará en vigor el nuevo permiso JESTA (Japan Electronic System for Travel Authorization) para poder entrar al país y en los próximos meses entrarán en vigor medidas que incluyen la reducción del tráfico en carreteras locales y la limitación del número de visitantes.

«Impulsaremos con firmeza políticas que mejoren la satisfacción tanto de los residentes locales como de los turistas, aumenten el número de personas que interactúan con la región y se relacionan con ella, y logren una industria turística que no solo sea atractiva para vivir y visitar, sino también para trabajar», confirmaron las autoridades japonesas en un comunicado.

El gesto que no debes hacer en Japón

Si este verano decides hacer el viaje de tu vida rumbo a Japón, hay cosas que debes saber. Lo primero es dedicarle al menos dos semanas al país para conocer la mayoría de sus rincones y después están una serie de actos protocolarios para no desentonar dentro de una población que se caracteriza por su educación, saber estar y buen trato a los turistas que llegan a su tierra. Una hospitalidad que se engloba en el concepto omotenashi.

Uno de los primeros mandamientos que tendrás que cumplir en Japón será no comer ni hablar por teléfono en el transporte público. En Tokio te tendrás que mover en metro sí o sí y durante tu viaje tendrás que mantener la compostura. En los viajes en tren bala sí que será posible comer y, además, hay buenas ofertas en las estaciones para poder hacer un tentempié en el famoso Shinkansen.

Otra de las cosas que debes evitar en Japón es dar propina. Es más, incluso puede que el camarero o dependiente no te lo acepte. A diferencia de ciudades como Nueva York, en las que es prácticamente una obligación la famosa tip, en territorio nipón se considera casi una falta de educación. Sí tienes que saber que al sentarte en muchos sitios te cobrarán una pequeña tasa llamada otoshi, que incluirá un pequeño aperitivo y se añadirá al precio total de tu consumición. En Japón también tendrás que evitar comer mientras caminas, que aunque cada vez se hace más, no está bien visto y es de máxima obligación respetar las filas, que verás muchas durante tu viaje.

Mención aparte merece el tema de la basura, que nunca podrás tirar a la calle. En Japón la limpieza es algo que se lleva en los genes y en la calle te podrás encontrar muy pocas basuras. El hábito de cada ciudadano es meter los residuos que pueda generar en una bolsa y tirarla en casa o cuando encuentre una basura, que suelen estar cerca de alguna de las muchas máquinas expendedoras que encontrarás por la calle, que son santo y seña del país.