Los chefs italianos explican por qué nunca se debe pedir un capuchino después del almuerzo

Nunca se debe pedir un capuchino después del almuerzo, los chefs italianos nos explican el motivo de peso. Estamos ante el café que ha cobrado un gran protagonismo los últimos tiempos, ha saltado de las plazas y bares de Italia a todo el mundo y no es casualidad. Esta combinación de leche y cacao que se fusiona con el café es una buena opción para los amantes del café con condiciones. Es decir, con algunas peculiaridades que deberemos tener en consideración.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve con ciertos elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que quizás tocará conocer en primera persona lo que nos dice un experto en este tipo de cafés. Parece que pedir un capuchino por la tarde puede ser algo extraño, en especial en una Italia en la que esta bebida es casi una necesidad en estos tiempos que corren. Es momento de saber qué nos dice este experto de un cambio de tendencia que puede ser esencial en breve. A partir de ahora no vas a pedir nunca más fuera de horas este tipo de café.

Nunca se debe pedir un capuchino después del almuerzo

El café es algo casi sagrado en Italia, un elemento imprescindible del día a día en el que descubrimos que cada elemento cuenta. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos conseguir con la llegada de este tipo de bebidas que pueden cambiarlo todo.

Estamos ante un giro radical de tendencia en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra alegría. Es momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar en estos días en los que realmente tocará estar preparados para hacer eso que tanto necesitamos.

Es hora de conocer lo que podremos conseguir con la ayuda de un elemento básico de nuestro día a día. Un buen capuchino a la hora adecuada es esencial. En este caso entre las 7 y las 11 de la mañana. Todo buen cafetero sabe que es el momento ideal para ponerse manos a la obra con ello.

Será el momento de empezar a pensar en esos cambios que están llegando y que nos revelan estos chefs italianos.

Los chefs italianos nos revelan la hora en la que tomar un capuchino

Los expertos de Cianno Coffe nos explican en su blog que: «Se han hecho distintos estudios sobre la hora del café ideal, según la ciencia. Cabe señalar que el cuerpo de cada persona determinará en gran medida cuándo es ese momento especial o idóneo. Un estudio bastante concluyente llevado a cabo por la Universidad de Bath, en Inglaterra, señala lo que todos queremos leer: el café es mejor por la mañana, temprano a ser posible. Lo que sí especifica es que el momento perfecto es después de haber desayunado, no antes. Hacerlo sin alimentos en el estómago podría limitar la tolerancia al azúcar del desayuno y, por lo tanto, afectaría la glucosa sanguínea. En definitiva, el café según la ciencia tiene que tomarse en la mañana y después de ingerir alimentos. Así, te beneficiarás más de todas sus cualidades».

Te proponemos la mejor receta de capuchino para que puedas disfrutar de este tipo de bebida por todo lo alto.

Ingredientes:

1 taza de café espresso o café muy concentrado

100–120 ml de leche entera

Cacao en polvo o canela (opcional)

Azúcar al gusto (opcional)

Nata montada (opcional, para una versión más cremosa)

Preparación paso a paso

Prepara el café. Haz un espresso o un café fuerte con la cafetera que tengas en casa. Lo importante es que tenga cuerpo y aroma. Sírvelo caliente en una taza amplia. Calienta la leche. Pon la leche en un cazo a fuego medio o caliéntala en el microondas. Debe estar caliente, pero sin hervir. Si hierve, la espuma luego no queda igual. Haz la espuma. Puedes usar un espumador, una batidora de mano o incluso un tarro con tapa (agitando con cuidado). Busca una espuma fina y cremosa, no burbujas grandes. Monta el capuchino. Añade la leche caliente al café y termina colocando la espuma por encima. La proporción clásica es sencilla: un tercio de café, un tercio de leche y un tercio de espuma. Dale tu toque. Espolvorea cacao o canela. Si quieres algo más especial, añade un poco de nata sobre la espuma.

Puedes darle un toque helado añadiendo un punto de nata o incluso un poco de hielo para conseguir aquello que deseas. Un buen café ideal para cargar pilas siempre por la mañana, para que no interfiera con el sueño nocturno.