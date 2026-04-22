Bizcocho japonés esponjoso receta fácil y ligera estilo cheesecake
Si te gustan las tartas de queso y los bizcochos esponjosos, no te puedes perder este bizcocho japonés estilo cheesecake.
Bizcocho de claras de huevo
Bizcocho integral sin azúcar
Bizcocho de yogur y plátano
Bizcochos de soletilla
Un bizcocho esponjoso que se deshace en la boca, aromatizado con miel y agua de rosas. Una receta inspirada en un bizcocho japonés llamado ‘Kasutera’ que introdujeron los portugueses en Japón en el siglo XVI. Si lo has visto alguna vez, seguro que recuerdas esa textura temblorosa, casi como si fuera una nube. Y sí, se puede hacer en casa sin demasiadas complicaciones. Solo hay que entender bien el proceso.
Qué es el bizcocho japonés estilo cheesecake
Este tipo de bizcocho, conocido como Japanese cheesecake o tarta de queso japonesa, se caracteriza por ser mucho más ligero que una cheesecake tradicional. No es denso, no es pesado, parece un bizcocho de avena.
La clave está en cómo se incorporan las claras montadas, lo que le da ese volumen y esa textura tan esponjosa. Además, se hornea al baño maría, algo que ayuda a que quede húmedo y uniforme.
El resultado es un equilibrio curioso: sabor suave a queso, pero con una textura más parecida a un soufflé.
Ingredientes básicos
Preparación paso a paso
- Primero, precalienta el horno a unos 160 °C. No más.
- Empieza derritiendo el queso crema, la mantequilla y la leche al baño maría.
- Remueve hasta que quede una mezcla suave y sin grumos. Este paso es importante, así que hazlo con calma.
- Deja que la mezcla se temple un poco.
- Añade las yemas de huevo una a una, mezclando bien. Después incorpora la harina y la maicena tamizadas. Esto evita grumos y mejora la textura.
- Por otro lado, monta las claras con una pizca de sal. Cuando empiecen a espumar, añade el azúcar poco a poco hasta conseguir un merengue firme pero no seco.
- Ahora viene el punto clave: integrar las claras en la mezcla anterior. Hazlo en varias tandas, con movimientos suaves y envolventes. Sin prisas. Si remueves demasiado fuerte, perderás el aire.
- Vierte la masa en un molde (mejor si está forrado).
- Coloca el molde dentro de una bandeja con agua caliente. Ese baño maría ayuda a que el bizcocho se cocine de forma uniforme.
- Hornea durante unos 60 minutos. Después, deja el horno apagado con la puerta entreabierta unos 15 minutos más.
- Sácalo y deja que enfríe completamente antes de desmoldar.
Trucos para que quede perfecto
- El merengue es clave. Si no está bien montado, el bizcocho no subirá como debería.
- Otro detalle importante es la temperatura. Un horno demasiado fuerte puede hacer que se agriete o que suba y luego se hunda.
- Y el baño maría no es opcional. Marca la diferencia en la textura.
- También conviene no abrir el horno durante la cocción. Puede afectar al resultado.
Otras ideas
Si te gusta probar bizcochos en casa, no te pierdas esta receta de bizcocho de nata casero. ¿Quieres mezclar con fruta? Esta receta de bizcocho de plátano y avena te encantará.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo de horneado: 60–70 minutos
Porciones: 6–8 personas
Información nutricional (aprox. por porción):
Calorías: entre 180 y 250 kcal
Tipo de cocina: Japonesa
Tipo de comida: Postre
Un postre ligero que merece la pena
El bizcocho japonés tiene algo diferente. No es el típico dulce pesado. Es ligero, delicado y bastante agradecido si sigues bien los pasos. Puede que la primera vez no salga perfecto. Es normal. Pero cuando le coges el punto, se convierte en uno de esos postres que sorprenden siempre.