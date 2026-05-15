Vox responde a la imposición del catalán del separatismo: exige clases de español en los barrios de Palma

Vox responde a la imposición del catalán de los separatistas de Més y exige clases de español en los barrios de Palma. Todo ello después de que los independentistas anunciaran esta semana que presentarán una moción en el Pleno reclamando que se impartan clases de catalán en los casales de barrio.

Para contrarrestar esta iniciativa, Vox ha exigido al gobierno municipal en minoría que impulse un programa municipal de clases gratuitas de español en los casales, priorizando aquellos con mayor demanda social y presencia de población más necesitada de estas clases de castellano.

En este sentido, la formación que lidera en Palma Fulgencio Coll recuerda que en la capital balear más del 30% de la población residente ha nacido fuera de España y el español apunta a actuar como lengua franca entre personas de orígenes muy diversos. Sin embargo, una parte significativa de esta población encuentra dificultades para acceder a formación lingüística asequible, cercana y adaptada a sus necesidades.

Según el INE, el 1,1% de la población adulta de Palma —aproximadamente 3.850 personas— es analfabeta y alrededor del 3,5% —unos 12.250 residentes— presenta dificultades severas de comprensión lectora, con preeminencia en Son Gotleu, Polígono de Levante y Mare de Déu de Lluc, lo que evidencia la necesidad de programas de alfabetización funcional.

Aunque porcentualmente puedan parecer cifras reducidas, en términos absolutos representan a miles de vecinos que no pueden desenvolverse con autonomía en la vida diaria, realizar trámites básicos, acceder al empleo o participar plenamente en la comunidad.

Esta realidad, según Vox, exigiría una respuesta municipal estructurada y eficaz y, en este sentido, los casales de barrio son espacios de proximidad, convivencia y dinamización comunitaria y representan el lugar idóneo para ofrecer programas formativos que respondan a estas necesidades.

Incorporar clases de español gratuitas en estos equipamientos permitirá fomentar la integración, facilitando la comunicación entre vecinos y la participación en actividades comunitarias, y mejorar la empleabilidad, proporcionando herramientas básicas para acceder al mercado laboral.

Para ello, Vox propone al alcalde del PP, Jaime Martínez, que incorpore a estudiantes de Lengua y Literatura y de Educación Primaria de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) como docentes en prácticas preprofesionales, mediante convenios específicos. Esta medida permitiría reforzar su formación, generar empleo juvenil cualificado y mejorar la calidad del programa.

También que el Ayuntamiento se apoye además para ello en los materiales oficiales del Instituto Cervantes, especialmente los programas DELE, que cubren los niveles A1–C2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y que permiten obtener diplomas oficiales reconocidos internacionalmente y que son esenciales para trabajar, estudiar o regularizar la situación administrativa en entornos hispanohablantes.