Los cursos voluntarios de catalán de Prohens logran que 650 sanitarios lo aprendan en dos años

Los cursos de catalán voluntarios de Marga Prohens logran que 652 sanitarios lo aprendan en dos años, poniendo en evidencia que la apuesta por lo que la propia presidenta califica de «acercar la lengua propia de manera amable», está dando resultados, frente a la imposición de esta lengua a los profesionales sanitarios durante las dos pasadas legislaturas, con la socialista Francina Armengol al frente del Ejecutivo balear.

En los dos últimos años, un total de 652 profesionales sanitarios del Servicio de Salud han hecho cursos de catalán. Concretamente, 503 se han formado en catalán sanitario A2 y 149 en el nivel B1.

Desde que se pusieron en marcha, se han llevado a cabo cinco ediciones del nivel A2 (entre los años 2024-2026) y dos del nivel B1 (en los años 2025-2026).

Desde el año 2024, el Servicio de Salud, en colaboración con el Instituto de Estudios Baleáricos, ha organizado cursos y talleres de conversación en catalán dirigidos al personal sanitario, técnicos de transporte sanitario y celadores. Las actividades formativas, que son gratuitas y voluntarias, se han impartido en todas las áreas de salud.

El objetivo de estos cursos es promover y garantizar el uso del catalán como lengua oficial y propia de las Islas Baleares, hacer más asequible al personal del Servicio de Salud el acceso al conocimiento del catalán y conseguir que lo use progresivamente como lengua vehicular, con el fin de favorecer la comunicación con los pacientes.

Prohens ha defendido en el Parlament, en numerosas intervenciones a preguntas de la oposición de izquierdas, tanto de socialistas como separatistas de Més que el catalán no debe ser usado como un «arma política».

En esta línea, la líder del Ejecutivo balear sostiene que la exigencia del catalán en la sanidad, por ejemplo, resultaba un requisito «disuasorio» para cubrir los puestos de trabajo. Por ello el actual Govern ha apostado por esta fórmula del aprendizaje voluntario a través de los cursos organizados por la administración autonómica para profesionales sanitarios. Y la demanda, lejos de aminorar, no cesa de crecer.

Baste indicar, por ejemplo, los últimos datos sobre el particular: hasta 137 profesionales se han inscrito en la primera edición del curso de catalán del nivel B2, impartido por el Servicio de Salud en colaboración con el Instituto de Estudios Baleáricos.

El curso, que empezó hace quince días, constaba inicialmente; era para 60 plazas. A consecuencia del elevado número de inscripciones, se decidió ampliar hasta 137 y, en vista de esta demanda, el Servicio de Salud prevé poner en marcha una segunda edición en octubre.