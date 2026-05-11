La prioridad de los separatistas de Més ante los problemas de Palma: catalán gratis en los barrios

La prioridad de los separatistas de Més ante los problemas de Palma: cursos gratis de catalán en los casals de barrio, ya que a juicio de este partido los palmesanos «tienen ganas de lengua, de convivencia y de compartir ciudad».

Para Més, los casals de barrio son los equipamientos públicos de proximidad más accesibles para la mayoría de la población y, precisamente por ello, «tienen que convertirse en espacios para aprender y vivir la lengua propia».

Cuando miles de palmesanos no pueden más que compartir piso porque el acceso al alquiler de una vivienda es casi un imposible, la precariedad en el empleo es cada vez más notoria entre la población y la inseguridad en las calles es palpable en muchos barrios de Palma ante una inmigración que bate récords cada año en Baleares, para los separatistas, el catalán tiene que ser la prioridad de la política municipal.

Por ello presentarán una moción en el próximo pleno municipal en la que exigen al Ayuntamiento que impulse cursos de catalán en todos los casals de barrio, adaptados a los diferentes niveles y necesidades de los vecinos.

El regidor en la oposición municipal Miquel Àngel Contreras ha defendido que «aprender catalán no puede depender del código postal ni de la situación económica de cada familia». «Los casals de barrio son el lugar ideal para que cualquier palmesano, venga de donde venga, pueda acercarse a nuestra lengua», ha subrayado.

A su entender, ofrecer cursos de catalán en los barrios es una propuesta en positivo, «que suma y que crea cohesión social». «Si queremos que nadie se quede atrás, estos cursos tienen que estar especialmente al alcance de las personas y familias más vulnerables», ha apuntado.

Para Contreras, la «buena acogida» del denominado Correllengua Agermanat evidencia que existe un interés «real» para participar en actividades vinculadas a la lengua y cultura propias.

En este sentido, han remarcado que muchas personas que llegan a la ciudad quieren aprender catalán o mejorar sus conocimientos, pero «se encuentran con dificultades de acceso, falta de oferta cercana o barreras económicas».

«Cuando acercas la lengua a la vida cotidiana de la gente, la respuesta es positiva», ha dicho Contreras, a la vez que ha reclamado al equipo de gobierno municipal que «deje de entender la lengua sólo como una cuestión institucional y la convierta en una herramienta real de cohesión, igualdad y oportunidades».

Con todo, el regidor ha indicado que cada casal de barrio sin oferta de catalán «es una oportunidad perdida» para integrar, conectar y hacer comunidad. «La mejor manera de defender el catalán es hacerlo útil, cercano y amable, y esto comienza en los barrios», ha concluido.