Aquelarre separatista este domingo en Palma para exigir mantener la imposición del catalán en Baleares con la celebración del denominado Correllengua Agermanats organizado por la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves per la Llengua, entidades independentistas afines a la izquierda radical catalanista.

Un evento anual para celebrar la imposición del catalán en Baleares y que este año se ha extendido de las islas a Cataluña y Comunidad Valenciana, con pistoletazo de salida en Francia en la localidad de Prada, que el imaginario separatista de los fantasmagóricos Països Catalans sitúa en la inexistente Cataluña norte.

Las entidades convocantes son las mismas que en mayo de 2024 tras apenas un año en el cargo, organizaron una concentración contra el Govern del PP de Marga Prohens tras su anuncio de poner en marcha en los colegios de Baleares un tímido plan piloto voluntario de la libre elección de lengua en la primera enseñanza, y que apenas ha alcanzado este curso a una veintena de centros educativos.

Este domingo estas dos entidades separatistas repiten convocatoria, y en torno a las 19:00 horas, la céntrica Plaza de España de Palma acogerá el fin de fiesta de la denominada Llama de la lengua (Flama de la llengua), un remedo de la antorcha olímpica que los activistas catalanistas van portando de un pueblo a otro celebrando que hablan catalán.

Bajo el lema Sí a la lengua (sólo naturalmente la catalana) y después de recorrer la denominada Cataluña Norte, el Principado de Andorra y la Comunidad Valenciana y de pasar por Formentera, Ibiza, Menorca y varios municipios de Mallorca, la llama, como la denominan, llegará a Palma.

El objetivo de esta cita no es otro, como defienden los organizadores del evento vespertino, que exteriorizar «el compromiso de la sociedad mallorquina con la lengua catalana, una lengua que nos une y nos hermana con muchos otros territorios, con la voluntad de continuar generando espacios colectivos de defensa y promoción del catalán”.

La Llama antes de su llegada a la Plaza de España recorrerá las céntricas calles de Aragón, Porta de Sant Antoni, Josep Anselm Clavé, Tous y Ferrer, Sant Miquel y plaza de Porta Pintada con la participación de xeremiers, cabezudos y baile popular.

No faltará la presencia de dirigentes y políticos de partidos separatistas de Més per Mallorca y sus socios socialistas, en un sarao para exigir mantener en Baleares la imposición del catalán en todos los ámbitos.

Todo ello, además, coincidiendo con la celebración esta semana de los 40 años de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística impulsada a mediados de los años ochenta del siglo pasado por el Govern del PP del ex presidente balear, Gabriel Cañellas. Una legislación que fue la piedra de toque y el paso definitivo para posteriormente arrinconar el español e imponer el catalán en el acceso del empleo público en toda Baleares y en la enseñanza, y que se mantiene tal cual a fecha de hoy.