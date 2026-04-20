Gabriel Le Senne: «Quiero a Fulgencio Coll de candidato, no está descartado para Palma»

El morbo está servido. En esta entrega de la primera entrevista de Gabriel Le Senne a un medio de comunicación de Baleares como presidente de su partido habla abiertamente del asunto que más curiosidad interna genera: las listas para las próximas elecciones al Parlament, al Consell y a los Ayuntamientos.

PREGUNTA.- Estamos en la sede de VOX, señor Le Senne. ¿Quién manda aquí? ¿Madrid o usted?

RESPUESTA.- Vox es un partido nacional y tenemos un presidente, gracias a Dios, muy asentado. Digo gracias a Dios porque creo que eso es una gran ventaja para el partido. Santiago Abascal es nuestro presidente nacional, todo el partido lo admira, es indiscutido y está claro que quien manda es él.

P.- Por las encuestas que manejan ustedes internas, ¿hasta dónde puede llegar el crecimiento de VOX en Baleares a partir de los ocho diputados de hace tres años?

R.- Bueno, es muy difícil decir, porque además falta un año para las elecciones y las cosas pueden cambiar. En política todo es muy volátil y más en la situación en que se halla nuestro país, desgraciadamente. Pero yo creo que podemos crecer mucho; ya tuvimos un buen resultado en 2023, pero creo que lo podemos mejorar mucho. Pero claro, todo depende de las circunstancias nacionales. El partido va bien, el entorno internacional va bien, pero sobre todo nos va bien a nosotros porque les va mal a los españoles. Entonces no es ningún motivo para alegrarse. Pero por eso me metí en política, porque veía que hacía falta; porque hay tantas cosas que van mal en todo el mundo, pero sobre todo en España. Entonces vamos a ver qué ocurre.

P.- Me he tomado la molestia de recordar y repasar las listas electorales de Voxal Consell de Mallorca, al Parlament, al Ayuntamiento de Palma de 2023. Han pasado tantas cosas en tanto tiempo. ¿Va a haber un buen meneo en las listas?

R.- Pues no lo sé. A ver, claro, en cuatro años, usted lo ha dicho, han pasado tantas cosas… Es que en política cada año es…

P.- En su propio partido…

R.- Claro. Pues sin duda habrá cambios. Pero también es verdad que en todos los partidos hay muchos cambios en las listas. Y es normal, porque yo creo que es magnífico que la gente no venga a la política para quedarse, sino para prestar un servicio al país en un momento dado, servir a las ideas que tenga y luego volverse a su actividad privada. Entonces es muy bueno que la gente entre y salga y que haya cierta rotación. En todos los partidos la hay y en el nuestro también.

P.- ¿El meneo será considerable?

R.-Es que no lo sé. Tampoco depende solo de mí. Eso es el Comité Provincial el que propone unas listas que luego se envían al Comité Nacional, que puede alterarlas o no. Y además falta un año, veremos.

P.- ¿Fulgencio Coll está totalmente descartado para Palma?

R.- No, en absoluto.

P.- ¿Lo quiere de candidato para Palma?

R.- Yo le quiero de candidato. Fulgencio Coll creo que es… no sé, es que tampoco me corresponde a mí. Evidentemente, Fulgencio tendrá mucho que decir, pero yo creo que es un candidato de mucho peso, con un currículum impresionante. Yo veo cómo le tratan todos los militares cuando él va a los actos: ha sido jefe del Ejército y le tratan con un respeto y tiene una autoridad que, si podemos, tenemos que seguir aprovechando.

P.- ¿Y usted quiere encabezar la lista al Parlamento?

R.- Bueno, se suele decir…es un tópico pero es la realidad…que estoy al servicio del partido. Yo jamás esperé estar. Digo, bueno, me han dado esta responsabilidad de la Presidencia provincial y entonces pues no parece absurdo decir que soy uno de los candidatos, pero personalmente no me importa demasiado lo que el partido me pida. Lo intentaré hacer lo mejor posible, como he hecho hasta ahora.