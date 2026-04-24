Dos policías en el hospital al ser embestidos por un narco tras una peligrosa persecución en Algeciras

Dos policías han acabado en el hospital tras ser embestidos por un narco durante una peligrosa persecución iniciada esta madrugada en Torreguadiaro, en San Roque, y que ha continuado hasta Algeciras. El detenido ha huido de un control, ha conducido sin carnet, ha chocado violentamente contra un coche patrulla y llevaba ocultas siete dosis de cocaína, dinero y tres móviles.

La Guardia Civil y la Policía Local de Algeciras han detenido a una persona como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras una peligrosa huida que ha dejado dos agentes locales heridos. El arrestado ha embestido su vehículo contra un coche patrulla y ha colisionado además con otros coches estacionados.

Los hechos han tenido lugar esta madrugada, cuando una patrulla se encontraba realizando un punto de verificación en la avenida Mar del Sur, en Torreguadiaro, en el término municipal de San Roque. Los agentes han dado el alto reglamentario al conductor de un turismo, pero éste ha desobedecido las indicaciones y ha huido de inmediato por las calles de la localidad.

A partir de ese momento se ha iniciado una persecución. Poco después, el conductor ha sido interceptado de nuevo, aunque ha vuelto a hacer caso omiso a las órdenes de detención y ha continuado la fuga por la autovía A-7 en dirección a Algeciras. Ante la negativa del conductor a detenerse y al dirigirse hacia Algeciras, se ha solicitado el apoyo de la Policía Local de esa localidad, que ha desplegado un dispositivo para colaborar en la interceptación del vehículo.

Desde ese momento, ambos cuerpos han iniciado una actuación coordinada por distintas vías del municipio. Durante la fuga, el ya detenido ha conducido de forma «manifiestamente peligrosa y temeraria», poniendo en grave riesgo al resto de usuarios de la vía.

Al verse sin posibilidad de escape, ha embestido violentamente un vehículo policial y ha chocado también contra otros coches estacionados. Como consecuencia de estos hechos, dos agentes de la Policía Local han resultado heridos con diversas contusiones y han tenido que ser trasladados al Hospital Punta de Europa.

Tras su detención, los agentes han comprobado que el conductor carecía de permiso de conducción y que portaba ocultas siete dosis de cocaína, 1.145 euros en efectivo y tres dispositivos móviles. El detenido, junto con las diligencias instruidas, va a ser puesto este viernes a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de los delitos de desobediencia grave a agentes de la autoridad, atentado contra agentes de la autoridad, delito contra la seguridad vial y tráfico de drogas.